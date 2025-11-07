"Агрейн" ввів у дію сонячну електростанцію на Черкащині

Агрохолдинг "Агрейн" ввів у дію першу чергу сонячної електростанції потужністю 150 кВт на підприємстві "Агровіт" (Черкаська обл.), повідомила пресслужба агрохолдингу.

"Нова станція покриває пікові потреби доїльного залу ВРХ, ремонтної майстерні та до 60% споживання зерноочисного комплексу місткістю 20 тис. тонн. Проєкт передбачає продаж надлишкової електроенергії в мережу та можливість розширення другою чергою на 100 кВт для повного забезпечення роботи зерноочисного комплексу", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, це другий масштабний енергетичний проєкт холдингу. "Агрейн" у грудні 2024 року запустив сонячну електростанцію потужністю 745 кВт на свинокомплексі ТОВ "Агропрайм Холдинг" (Одеська обл.). За перший рік роботи вона забезпечила підприємству близько 6,2 млн грн економії, покриваючи вдень до 45% добових потреб у електроенергії та дозволяючи продавати надлишки в мережу.

"Агрейн" займається вирощуванням і зберіганням зернових та олійних культур, а також тваринництвом. До повномасштабного російського вторгнення до складу агрохолдингу входили 11 сільгосппідприємств. Він обробляв близько 110 тис. га в Житомирській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях.

Власник холдингу - компанія SAS Investcompagnie (Франція).