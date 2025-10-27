Інтерфакс-Україна
Події
14:19 27.10.2025

Прокуратура Черкащини відновила контроль громади над землями заказника "Пташині острови" - Офіс генпрокурора

1 хв читати
Прокуратура Черкащини відновила контроль територіальної громади над землями ботанічного заказника "Пташині острови", повідомив Офіс генерального прокурора.

"Для забезпечення захисту інтересів громади екологічні прокуратури Черкащини звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення земельних ділянок площею майже 12 га у комунальну власність", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

Встановлено, що понад 8 га вартістю близько 1 млн грн розташовані у межах ботанічного заказника місцевого значення "Пташині острови", ще близько 4 га належить до земель Водного фонду.

Попри особливий природоохоронний статус, зазначені ділянки з порушенням встановленого порядку було передано в оренду приватному підприємству. Крім того, орендар не виконував своїх договірних обов’язків щодо сплати орендної плати.

Господарський суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури: договір оренди розірвано, майже 12 га землі повертаються у комунальну власність, заборгованість стягнуто на користь держави.

Ботанічний заказник місцевого значення "Пташині острови" створено для збереження природних умов існування рідкісних видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України.

Теги: #землі #офіс_генпрокурора #черкащина

