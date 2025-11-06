"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" може придбати ТОВ "Санвін 11" (Одеса), яке володіє сонячною електростанцією в Житомирській області потужністю 12,95 МВт, що була введена в експлуатацію в 2019 році.

Як повідомив Антимонопольний комітет України на своєму сайті, питання надання відповідного дозволу буде розглянуто у четвер.

Згідно з даними YouControl, наразі власниками "Санвін 11" через кіпрську "Мерестоно Лімітед" на паритетних засадах є громадянка Чехії Наталія Богачова та громадянин Ізраїлю Петро Розенкранц.

У минулому році компанія збільшила виручку на 16% – до 89,0 млн грн, тоді як її чистий прибуток зріс на 62,9% – до 33,2 млн грн.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Останнім часом компанія, яка під час війни в умовах валютних обмежень накопичила значний обсяг вільних грошей, активно інвестує в інші галузі та розраховує на синергію від цих вкладень.

Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ" та компанію лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

У другому кварталі цього року "Київстар" збільшив чистий прибуток порівняно із аналогічним періодом 2024 року на 18,6% – до 3,4 млрд грн, а його операційна виручка зросла на 25,9% – до 11,86 млрд грн.

Джерело: https://amcu.gov.ua/news/proiekt-poriadku-dennoho-zasidannia-amku-06112025?v=690c55949d266