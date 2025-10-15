Інтерфакс-Україна
Події
09:27 15.10.2025

На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

1 хв читати
На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

У Черкаській області у середу частково застосовано графікі аварійних відключень електроенергії, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"За командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовано графіки аварійних відключень (ГАВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - написав він у телеграм.

Очільник ОВА наголосив на необхідноісті в дуже ощадливому споживанні електроенергії.

Аварійні відключення застосовувались у Черкаській області у вівторок, 14 жовтня, з 17:28 по з 21:16.

Теги: #аварійні_відключення #черкащина #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 15.10.2025
Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

10:03 15.10.2025
Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

18:44 14.10.2025
Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

14:11 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

13:26 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

13:15 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

10:38 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е введені в семи областях – Міненерго

Графіки аварійних відключень е/е введені в семи областях – Міненерго

18:23 10.10.2025
"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

14:57 10.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

12:21 10.10.2025
Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

Зеленський: Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом

ОСТАННЄ

Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – "Нафтогаз"

Bell Textron Inc відкриє представництво в Україні - меморандум

Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

Створення українського контенту, який не є контрпропагандою - один із ключових напрямів культурної політики - Бережна

Голова НАДС: 40% представництва на посадах держкатегорії "А" мають обіймати жінки до 2030р

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Євроради наступного тижня

Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА