На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

У Черкаській області у середу частково застосовано графікі аварійних відключень електроенергії, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"За командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовано графіки аварійних відключень (ГАВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - написав він у телеграм.

Очільник ОВА наголосив на необхідноісті в дуже ощадливому споживанні електроенергії.

Аварійні відключення застосовувались у Черкаській області у вівторок, 14 жовтня, з 17:28 по з 21:16.