Інтерфакс-Україна
Події
11:21 10.10.2025

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

1 хв читати
На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура
Фото: http://bank.gov.ua/

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області визнав винним військовослужбовця, звинуваченого у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Встановлено, що у грудні 2024 року військовослужбовець, перебуваючи у будинку за місцем проживання на Черкащині, діючи умисно та через невдоволення поведінкою малолітнього дворічного сина своєї співмешканки, двічі кинув дитину на підлогу. Від отриманих втрат - переломи кісток черепа, забій головного мозку та крововиливи, дитина померла", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Висновки судово-медичної експертизи підтвердили, що смерть настала від тяжкої травми голови, отриманої внаслідок кількох ударів тупим предметом.

Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, врахував тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини справи та особу обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та вчинив кримінальне правопорушення, маючи не відбуте покарання за попереднім вироком.

Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області військовослужбовцю призначено покарання з урахуванням приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком у виді позбавлення волі строком на 9 років.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування  та оперативний супровід здійснювалися ГУНП в Черкаській області.

Теги: #суд #прокуратура #черкащина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 10.10.2025
На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

12:29 09.10.2025
Рятувальники ДСНС із Черкащини пройшли тренінги з першої допомоги від УЧХ

Рятувальники ДСНС із Черкащини пройшли тренінги з першої допомоги від УЧХ

19:35 08.10.2025
Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

17:31 08.10.2025
Верховний суд залишив у силі заочний вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго"

Верховний суд залишив у силі заочний вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго"

16:17 08.10.2025
Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

14:24 08.10.2025
Прокуратура через суд скасувала оренду земельної ділянки під автостоянку на Троєщині у Києві

Прокуратура через суд скасувала оренду земельної ділянки під автостоянку на Троєщині у Києві

12:00 07.10.2025
Різні версії документів про санкції проти Порошенка опубліковані на сайтах президента та РНБО, що свідчить про фальсифікацію - адвокат

Різні версії документів про санкції проти Порошенка опубліковані на сайтах президента та РНБО, що свідчить про фальсифікацію - адвокат

11:58 07.10.2025
Вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства, йому повідомлено про підозру – прокуратура

Вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства, йому повідомлено про підозру – прокуратура

11:49 07.10.2025
Верховний суд може поновити ексголову ОАСКу Вовка та суддів Мазур та Отрош - експерти

Верховний суд може поновити ексголову ОАСКу Вовка та суддів Мазур та Отрош - експерти

13:32 03.10.2025
В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

ОСТАННЄ

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

Свириденко: якщо ми хочемо, щоб в держсекторі були фахівці високого рівня, вони мають отримувати гідну зарплату

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА