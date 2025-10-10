На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

Фото: http://bank.gov.ua/

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області визнав винним військовослужбовця, звинуваченого у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Встановлено, що у грудні 2024 року військовослужбовець, перебуваючи у будинку за місцем проживання на Черкащині, діючи умисно та через невдоволення поведінкою малолітнього дворічного сина своєї співмешканки, двічі кинув дитину на підлогу. Від отриманих втрат - переломи кісток черепа, забій головного мозку та крововиливи, дитина померла", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Висновки судово-медичної експертизи підтвердили, що смерть настала від тяжкої травми голови, отриманої внаслідок кількох ударів тупим предметом.

Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, врахував тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини справи та особу обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та вчинив кримінальне правопорушення, маючи не відбуте покарання за попереднім вироком.

Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області військовослужбовцю призначено покарання з урахуванням приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком у виді позбавлення волі строком на 9 років.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалися ГУНП в Черкаській області.