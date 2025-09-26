Інтерфакс-Україна
Green Deal
15:23 26.09.2025

Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко

1 хв читати

Кабінет міністрів унормував, що під час купівлі нових легкових автомобілів українці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Забезпечуємо виконання європейських норм щодо "зеленого переходу". Відтепер під час купівлі нових легкових автомобілів українці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу", - написала Свириденко в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду в п'ятницю.

За її словами, зокрема, на кожному авто буде розміщено наліпку з даними про обсяг викидів; у місці продажу покупцям буде надаватися інформація про найбільш екологічні моделі авто.

 

Теги: #викиди #паливо #свириденко #авто

