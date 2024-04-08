Економіка

19:11 08.04.2024

"Епіцентр" планує обладнати сонячними панелями до 3 млн кв. м власних площ

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"Епіцентр" планує обладнати сонячними панелями до 3 млн кв. м власних площ

Група компаній "Епіцентр" планує значно розширити проєкт зі встановлення сонячних електростанцій (СЕС), ними обладнають не тільки власні торговельні та логістичні центри, а й виробничі потужності, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що масштабний проєкт із використання сонячної енергії було розпочато торік: тоді компанія встановила СЕС на дахах трьох торговельних центрів у Києві та двох у Вінниці загальною потужністю майже 6 МВт.

"Встановлення сонячних панелей створило можливість досягти енергозаміщення близько 30% потреб торговельних центрів. Не менш важливо, що сонячна енергія є набагато більш екологічною і дозволяє знизити рівень забруднення та навантаження на довкілля. Враховуючи фактори економії та екологічності, "Епіцентр" прийняв рішення подвоїти інвестиції в проєкт та оснастити сонячними панелями близько 3 млн кв. м площ", - зазначила директорка напряму "Електротехніка" мережі "Епіцентр" Ангеліна Бурлакова.

Цьогоріч ГК вже ввела в експлуатацію нову СЕС потужністю понад 1 МВт на даху відкритого в Києві ТЦ "Епіцентр" на вул. Бальзака. У планах на цей рік - обладнати сонячними панелями ще 17 торговельних і логістичних об'єктів, що дасть змогу збільшити сумарну потужність СЕС на 25 МВт.

Діючий інвестиційний план "Епіцентру" передбачає виділення $76,5 млн на обладнання сонячними панелями майже 1 млн кв. м площ дахів власних підприємств уже до кінця 2025 року. Загалом планується укласти договори на фінансування проєктів із зеленої енергетики, що дасть змогу використовувати сонячні електростанції на майже 3 млн кв. м площ.

"Епіцентр" також розглядає можливість будівництва наземних СЕС, що забезпечують потреби виробничих потужностей групи компаній.

Група компаній "Епіцентр" - це омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

Попри суттєві втрати, ритейлер не тільки продовжує інвестувати в економіку, а й спрямовує значну частину своїх ресурсів на підтримку країни. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ група компаній "Епіцентр" виділила на допомогу Україні понад 2,8 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #сонячні_панелі

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