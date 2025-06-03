"Кернел" у III кв.-2025ФР зменшив чистий прибуток в 2,5 рази

"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, у третьому кварталі 2025 фінансового року (ФР, січень-березень 2025 року) отримав $41 млн чистого прибутку порівняно із $101 млн за аналогічний період 2024ФР.

Згідно з квартальним звітом, опублікованому на сайті компанії, консолідована виручка "Кернел" у третьому кварталі 2025ФР сягнула $1145 млн, збільшившись на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але залишився на рівні попереднього кварталу.

"Такі результати були досягнуті завдяки високим цінам реалізації, а збільшення обсягів експорту зерна компенсувало зниження доходів від продажу олії в пляшках", – пояснила компанія.

Витрати групи на реалізацію збільшилися на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $984 млн, що пов'язано зі зростанням витрат на сировинні матеріали та відображає посилення конкуренції за сировину та обмеження в постачанні.

Валовий прибуток за третій квартал 2025 фінансового року склав $137 млн, що на 34% менше, ніж за аналогічний період минулого року, що відображає скорочення маржі в сегментах переробки олійних культур та інфраструктури і торгівлі.

"Кернел" також зазначає, що протягом звітного періоду EBITDA компанії склала $110 млн, що на 6% менше, ніж у попередньому кварталі, і на 31% менше, ніж у попередньому році. При цьому сегмент переробки олійних культур забезпечив EBITDA у розмірі $36 млн, що на 26% менше, ніж у попередньому році, через зниження обсягів продажів та стиснення маржі внаслідок відносно низького врожаю соняшникового насіння в Україні.

EBITDA сегменту "Інфраструктура та торгівля" впала на 46% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $62 млн, з них $26 млн принесла торговельна діяльність Avere, а решта $36 млн була зароблена за рахунок ланцюжка створення вартості експорту зерна та харчової олії в Україні, де основними факторами, що вплинули на результати, були експортні термінали та операції з торгівлі зерном.

Зазначається, що у третьому кварталі 2025 фінансового року сегмент "Сільське господарство" зафіксував EBITDA у розмірі $34 млн, що в 2,1 раза більше, ніж у минулому році. Ця цифра також включає негрошові збитки у розмірі $24 млн, пов'язані з переоцінкою біологічних активів, порівняно із збитками $25 млн торік.

Згідно зі звітом, надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності склало $25 млн (у третьому кварталі 2024 року був відтік $127 млн), що головним чином відображає $46 млн надходжень від продажу фінансових активів, які раніше використовувалися для управління надлишковою ліквідністю, тоді як на придбання основних засобів було використано $19 млн.

"Кернел" зауважує, що в звітній період після проходження піку фінансування оборотного капіталу погасив значну частину своєї заборгованості, включаючи повне погашення боргу перед ЄБРР та передекспортне фінансування соняшникової олії, а також дострокове погасив частину непогашеної заборгованості перед ЄІБ.

В результаті, протягом січня-березня 2025 року боргові зобов'язання групи зменшилися на $190 млн – до $755 млн. Окрім того компанія отримала розширену відмову від зобов'язань від одного зі своїх довгострокових кредиторів, яка діє до 30 червня 2026 року. Це дозволило "Кернел" перекласифікувати їх як непоточні зобов'язання, що покращило фінансову стабільність.

Станом на 31 березня 2025 року залишок грошових коштів групи становив $549 млн, на 11% нижче порівняно з попереднім кварталом. Це призвело до скорочення чистого боргу на 37% у квартальному вимірі – до $206 млн.

Компанія також зазначає, що за третій квартал 2025 ФР товарні запаси скоротилися на 16%, склавши $371 млн станом на 31 березня 2025 року.

У завіті також вказується, що в цілому за 9 місяців цього фінансового року "Кернел" збільшив чистий прибуток на 7% – до $218 млн за зростання виручки на 19% – до $3 млрд 92 млн, а його EBITDA збільшилася на 4% – до $398 млн.

Агрохолдинг "Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.