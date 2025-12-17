Інтерфакс-Україна
Економіка
19:27 17.12.2025

Ощадбанк надав "Кернелу" кредит на $77 млн для оновлення технопарку і ремонт зернотерміналу в Чорноморську

2 хв читати
Ощадбанк надав "Кернелу" кредит на $77 млн для оновлення технопарку і ремонт зернотерміналу в Чорноморську

Ощадбанк уклав із підприємствами, які входять до складу групи компаній "Кернел", одного з найкрупніших агрохолдингів, низку кредитних угод на загальну суму $77 млн, повідомила пресслужба банку.

Згідно повідомлення, майже половина обсягу кредитування може бути спрямована "Кернелом" на інвестиційні потреби: це невідновлювані кредитні лінії на загальну суму $36,7 млн, які відкриті на термін 7 років. Їх цільове призначення – оновлення парку агротехніки та обладнання для забезпечення безперебійної обробки сільгоспземель, а також фінансування / рефінансування капітальних витрат, пов’язаних із реконструкцією зернового терміналу "Трансбалктермінал" у Чорноморську, який належить агрохолдингу.

"Це другий за розміром зерновий термінал у країні. Його було пошкоджено внаслідок російської ракетної атаки в 2023 році. Компанія здійснює роботи з його відновлення та підвищення продуктивності", - нагадали в Ощадбанку.

Ще однією особливістю угоди Ощадбанк назвав право позичальника протягом дії договору здійснювати вибірку всього обсягу кредитного ліміту в сумі $77 млн на поповнення обігових коштів за умови зменшення лімітів, наданих на інвестиційне кредитування. Поповнення обігових коштів може здійснюватись компаніями групи для закупівлі зерна, добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, інших товарів, робіт, послуг тощо.

"Коли лідери ринку працюють разом, можливості для розвитку завжди примножуються. Наше партнерство з Kernel розпочалось лише з початку повномасштабного вторгнення. Нині ми уклали найбільшу кредитну угоду 2025 року серед всіх українських банків – на загальну суму $77 млн. Розвиток експортного аграрного потенціалу України є важливим аспектом зміцнення економіки держави, це основний напрям бізнесу Kernel і один із пріоритетів для Ощаду", – наголосив заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес Юрій Каціон.

"Для Kernel важливо працювати з партнерами, які демонструють надійність і готовність сприяти реалізації стратегічних планів. Отримання ліміту стало результатом нашої ефективної роботи та надійної репутації. Співпраця з Ощадбанком ще раз доводить, що синергія бізнесу та державних фінансових інституцій, спрямована на підтримку аграрного сектору та стабільності економіки України, зміцнює впевненість у розвитку українських компаній та допомагає ефективно вибудовувати роботу в умовах сучасних викликів", – зазначив фінансовий директор групи компаній "Keрнелу" Сергій Волков.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Згідно з даними НБУ, на початок вересня цього року Ощадбанк з загальними активами 479,1 млрд грн (12,3% від загального обсягу) був другим за цим показником серед 60 банків.

 

Теги: #ощадбанк #кернел

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 17.12.2025
Ощадбанк уклав з "Кернелом" кредитні угоди на $77 млн

Ощадбанк уклав з "Кернелом" кредитні угоди на $77 млн

16:41 12.12.2025
ТОК Gulliver частково відновив роботу

ТОК Gulliver частково відновив роботу

11:29 08.12.2025
Ощадбанк відкрив перший бізнес-хаб у Києві

Ощадбанк відкрив перший бізнес-хаб у Києві

15:56 02.12.2025
Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

13:15 27.11.2025
ОЩАДлива енергетика: як виробник стільниць і фасадів з Небелиці економить з власною СЕС та думає про другу

ОЩАДлива енергетика: як виробник стільниць і фасадів з Небелиці економить з власною СЕС та думає про другу

18:55 13.10.2025
"Кернел" планує побудувати найбільшу СЕС на заході України потужністю 250 МВт

"Кернел" планує побудувати найбільшу СЕС на заході України потужністю 250 МВт

19:36 05.10.2025
"Кернел" у 2025ФР збільшив чистий прибуток на 42%, у 2026р відновить "ТрансБалкТермінал" та розвиватиме ВДЕ

"Кернел" у 2025ФР збільшив чистий прибуток на 42%, у 2026р відновить "ТрансБалкТермінал" та розвиватиме ВДЕ

09:14 03.06.2025
"Кернел" у III кв.-2025ФР зменшив чистий прибуток в 2,5 рази

"Кернел" у III кв.-2025ФР зменшив чистий прибуток в 2,5 рази

ВАЖЛИВЕ

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

ОСТАННЄ

МХП завершив збирання врожаю із 330 тис. га і отримав 2 млн тонн

Латвія вносить EUR200 тис. до Фонду енергетичної підтримки України

США допоможуть Україні забезпечувати продовольством світ і чекають на реконструкцію та відбудову України – Дж. Девіс

НБУ сподівається на якнайшвидше набуття чинності закону про розвиток фінінклюзії

Європарламент схвалив поступову заборону імпорту трубопровідного газу й СПГ із РФ

Люксембург спрямував у Фонд підтримки енергетики України черговий внесок EUR10 млн

НБУ минулого тижня скоротив валютні інтервенції на 18,1%, але гривня подешевшала

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА