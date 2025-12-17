Ощадбанк надав "Кернелу" кредит на $77 млн для оновлення технопарку і ремонт зернотерміналу в Чорноморську

Ощадбанк уклав із підприємствами, які входять до складу групи компаній "Кернел", одного з найкрупніших агрохолдингів, низку кредитних угод на загальну суму $77 млн, повідомила пресслужба банку.

Згідно повідомлення, майже половина обсягу кредитування може бути спрямована "Кернелом" на інвестиційні потреби: це невідновлювані кредитні лінії на загальну суму $36,7 млн, які відкриті на термін 7 років. Їх цільове призначення – оновлення парку агротехніки та обладнання для забезпечення безперебійної обробки сільгоспземель, а також фінансування / рефінансування капітальних витрат, пов’язаних із реконструкцією зернового терміналу "Трансбалктермінал" у Чорноморську, який належить агрохолдингу.

"Це другий за розміром зерновий термінал у країні. Його було пошкоджено внаслідок російської ракетної атаки в 2023 році. Компанія здійснює роботи з його відновлення та підвищення продуктивності", - нагадали в Ощадбанку.

Ще однією особливістю угоди Ощадбанк назвав право позичальника протягом дії договору здійснювати вибірку всього обсягу кредитного ліміту в сумі $77 млн на поповнення обігових коштів за умови зменшення лімітів, наданих на інвестиційне кредитування. Поповнення обігових коштів може здійснюватись компаніями групи для закупівлі зерна, добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, інших товарів, робіт, послуг тощо.

"Коли лідери ринку працюють разом, можливості для розвитку завжди примножуються. Наше партнерство з Kernel розпочалось лише з початку повномасштабного вторгнення. Нині ми уклали найбільшу кредитну угоду 2025 року серед всіх українських банків – на загальну суму $77 млн. Розвиток експортного аграрного потенціалу України є важливим аспектом зміцнення економіки держави, це основний напрям бізнесу Kernel і один із пріоритетів для Ощаду", – наголосив заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес Юрій Каціон.

"Для Kernel важливо працювати з партнерами, які демонструють надійність і готовність сприяти реалізації стратегічних планів. Отримання ліміту стало результатом нашої ефективної роботи та надійної репутації. Співпраця з Ощадбанком ще раз доводить, що синергія бізнесу та державних фінансових інституцій, спрямована на підтримку аграрного сектору та стабільності економіки України, зміцнює впевненість у розвитку українських компаній та допомагає ефективно вибудовувати роботу в умовах сучасних викликів", – зазначив фінансовий директор групи компаній "Keрнелу" Сергій Волков.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Згідно з даними НБУ, на початок вересня цього року Ощадбанк з загальними активами 479,1 млрд грн (12,3% від загального обсягу) був другим за цим показником серед 60 банків.