14:03 06.10.2025

Оцінка українцями стану вітчизняної освіти поліпшилася у 2026 - соцопитування

Більше половини українців (54,2%) цілком або скоріше позитивно оцінили стан готовності закладів освіти всіх рівнів до 2025/2026 навчального року, скоріше або зовсім негативно його оцінили 28%, тоді як минулого року загалом позитивні оцінки давали лише 44,5% громадян.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України спільно з Асоціацією політичних психологів України 12-20 вересня, що були представлені на пресконференції на тему "Українська освіта на терезах громадської думки: сподівання і сумніви" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

При цьому серед педагогічних працівників значно більше (71,3%) вважають, що заклади освіти в цілому добре підготувалися до навчального року, а з цим не згодні 18,1%.

Позитивно оцінюють результати навчання учнів та студентів під час повномасштабної війни 45,6% респондентів, 40,1% – скоріше або зовсім негативно. У попередні два роки частка тих, хто схилявся до негативних оцінок результатів навчання під час війни, помітно переважала частку тих, хто дотримувався протилежної думки.

Водночас лише 18,6% респондентів вважають, що сучасна українська освітня система забезпечує високу якість освіти. 47,4% опитаних оцінюють якість української освіти як середню і 20,8% як низьку.

Відзначається, що українське суспільство загалом прихильно ставиться до освітніх реформ, проте рівень обізнаності щодо них залишається низьким. 62,5% опитаних в цілому підтримують реформі, але цей показник найнижчий з 2020 року. Не згодні з потребою в реформах 9,9%. При цьому менше 27% респондентів вважають себе достатньо поінформованими про реформи, які плануються і здійснюються сьогодні в галузі освіти, понад 56% так не вважають. 35,1% респондентів оцінює хід реформування освіти позитивно, 27% – негативно.

У 2025 році вперше частка прихильників упровадження 12-річного шкільного навчання (35,5%) майже зрівнялася із часткою його противників (37,2%), бо тривалий час це залишалося вкрай непопулярним рішенням.

27,3% респондентів цілком або скоріше погодилися з тим, що завдяки заходам, які вживаються державою, нинішній рік став роком без корупції під час зарахування до закладів вищої освіти, і 37,7% скоріше або зовсім із цим не погодилися. Такий розподіл думок щодо корупції в освіті залишається стабільним упродовж щонайменше десяти останніх років.

Несформованою залишається громадська думка стосовно заходів, спрямованих проти тих, хто намагається отримати відстрочку від мобілізації шляхом вступу до ЗВО (бакалаврату, магістратури, аспірантури): близько 15% опитаних вважають ці заходи недостатніми, близько 30% – достатніми, понад 26% – надмірними.

Нині частка респондентів, які цілком та скоріше довіряють Міністерству освіти на науки України (41,4%) лише трохи переважує частку тих, хто скоріше та зовсім не довіряють (37,1%). Однак серед педагогічних працівників позитивний баланс довіри до міністерства є значно виразнішим: 59,7% проти 28,7%. У той же час очільнику міністерства Оксену Лісовому лише 25,5% респондентів тією чи іншою мірою довіряють, 28,8% – не довіряють. Серед освітян картина є більш позитивною: 46% проти 32,2%.

Джерело: https://www.youtube.com/live/g1-9VXEEgsI

Теги: #освіта #соціологія

