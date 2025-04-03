Інтерфакс-Україна

Green Deal

10:16 03.04.2025

У виробника вітротурбін "ФВТ" та на зведенні ВЕС на Закарпатті вже працює майже 20% місцевого населення – СЕО

2 хв читати
У виробника вітротурбін "ФВТ" та на зведенні ВЕС на Закарпатті вже працює майже 20% місцевого населення – СЕО

Майже 20% працівників єдиного в Україні виробника вітроенергетичного обладнання мегаватного класу заводу "Френдлі Вінд Технолоджі", та тих, хто задіяний у девелопменті та будівництві ВЕС на Закарпатті, представляють місцеве населення, повідомив генеральний директор ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі" та ТОВ "УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко.

"Якщо рахувати завод плюс будівництво ВЕС плюс девелопмент, то під 500 осіб працює у компанії. Співвідношення релокованих працівників і місцевих 80/20. Спочатку було 100% релокованих працівників, але зараз вже майже 20% місцевого населення, хто долучається до нас. Люди не з самого початку прийшли, придивлялись, як воно працює", – сказав Єременко в інтерв’ю "Енергореформі".

Він також звернув увагу, що сам регіон, в якому розташоване виробництво і вітростанції, не був історично промисловим, тому там просто не було необхідних компанії фахівців. За його словами, компанія сама ініціює навчання необхідним професіям, і, зокрема, домовилася про це з одним із місцевих технікумів.

"У 2024 році була набрана перша група студентів для наших підприємств. Цей процес поступовий, але те, що за два роки ми досягли 20%, я вважаю, непоганим результатом. А далі це буде розвиватися, я впевнений, що команда буде розростатися, і частка місцевого населення буде зростати. А формування колективів не відбувається за один день чи навіть за один рік. Це постійний процес", – розповів Єременко.

Як повідомляв Єременко у цьому ж інтерв’ю, завод "Френдлі Вінд Технолоджі", релокований після початку повномасшабної війни з м.Краматорськ у м.Перечин Закарпатської області, планує протягом 2025 року збільшити потужність утричі і вийти на виробництво 100 вітротурбін на рік.

Він також повідомив, що станом на зараз у роботі вже вісім із 16 вітротурбін "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт в Нижньоворітській громаді. Повністю запустити ВЕС планується протягом першого півріччя цього року. За його словами, кожна вкладена в вітроенергетичну станцію гривня дає мультипликаційний ефект під 100 грн.

На прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" наприкінці 2024 року Єременко зазначив, що у планах "Френдлі Вінд Технолоджі" та УК "Вітряні парки України" – будівництво 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті.

Теги: #френдлі_вінд_технолоджі #єременко #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 03.04.2025
Проєкт 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті займе до 5 років – СЕО "Вітряні парки України"

Проєкт 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті займе до 5 років – СЕО "Вітряні парки України"

17:21 02.04.2025
Мультиплікаційний ефект кожної вкладеної в ВЕС гривні може складати до ста гривень – СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі"

Мультиплікаційний ефект кожної вкладеної в ВЕС гривні може складати до ста гривень – СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі"

21:10 01.04.2025
Президент України і глава МЗС Литви обговорили налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав

Президент України і глава МЗС Литви обговорили налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав

20:09 28.03.2025
Факти пошкоджень енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів будуть надані США - Зеленський

Факти пошкоджень енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів будуть надані США - Зеленський

14:46 27.03.2025
Hesburger відкриває харчове виробництво та складський центр у Борисполі за EUR7,3 млн

Hesburger відкриває харчове виробництво та складський центр у Борисполі за EUR7,3 млн

16:16 26.03.2025
Компанія "ТК-Домашній текстиль" запустила власну лінію виробництва синтепону

Компанія "ТК-Домашній текстиль" запустила власну лінію виробництва синтепону

10:57 26.03.2025
Виробництво карбаміду в Україні в березні скоротиться на 45-50% через обстріли газотранспортної системи - аналітики

Виробництво карбаміду в Україні в березні скоротиться на 45-50% через обстріли газотранспортної системи - аналітики

20:58 25.03.2025
Обсяги забою ВРХ в Україні у лютому 2025р. скоротилися на 26% - аналітики

Обсяги забою ВРХ в Україні у лютому 2025р. скоротилися на 26% - аналітики

20:26 12.03.2025
Нарощування виробництва зброї лишається ключовим питанням – Зеленський

Нарощування виробництва зброї лишається ключовим питанням – Зеленський

13:20 06.03.2025
Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

ВАЖЛИВЕ

Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

"Зелені" аукціони 2025 року можуть стартувати вже в березні - постанова уряду

Гарантії походження е/е із ВДЕ на перших в історії торгах придбали 12 компаній - "Оператор ринку"

"Укргідроенерго" проведе на майданчику "Оператора ринку" перші торги гарантіями походження е/е із ВДЕ

ОСТАННЄ

Біометан з України конкурентоспроможний, але є низка загроз цьому – енергоексперт Занєвич

Глава Міндовкілля: Оновлена СНВР фокусується на відновлені екосистем, ВДЕ та інноваційних технологіях

ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

Потужність офшорних вітряків у світі зросте на 19 ГВт у 2025 році - Rystad

ЄК допоможе Україні в закупівлі природного газу та розвитку відновлюваних газів – пакет підтримки

Vitagro експортувала першу партію біометану приблизно 68 тис. куб. м в Німеччину – компанія

Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

"Укренерго" може спрямувати на борги на БР та перед виробниками "зеленої" е/е 12-13 млрд грн – глава компанії

"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

Україна планує запозичити досвід Бразилії у виробництві біоетанолу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА