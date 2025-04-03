У виробника вітротурбін "ФВТ" та на зведенні ВЕС на Закарпатті вже працює майже 20% місцевого населення – СЕО

Майже 20% працівників єдиного в Україні виробника вітроенергетичного обладнання мегаватного класу заводу "Френдлі Вінд Технолоджі", та тих, хто задіяний у девелопменті та будівництві ВЕС на Закарпатті, представляють місцеве населення, повідомив генеральний директор ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі" та ТОВ "УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко.

"Якщо рахувати завод плюс будівництво ВЕС плюс девелопмент, то під 500 осіб працює у компанії. Співвідношення релокованих працівників і місцевих 80/20. Спочатку було 100% релокованих працівників, але зараз вже майже 20% місцевого населення, хто долучається до нас. Люди не з самого початку прийшли, придивлялись, як воно працює", – сказав Єременко в інтерв’ю "Енергореформі".

Він також звернув увагу, що сам регіон, в якому розташоване виробництво і вітростанції, не був історично промисловим, тому там просто не було необхідних компанії фахівців. За його словами, компанія сама ініціює навчання необхідним професіям, і, зокрема, домовилася про це з одним із місцевих технікумів.

"У 2024 році була набрана перша група студентів для наших підприємств. Цей процес поступовий, але те, що за два роки ми досягли 20%, я вважаю, непоганим результатом. А далі це буде розвиватися, я впевнений, що команда буде розростатися, і частка місцевого населення буде зростати. А формування колективів не відбувається за один день чи навіть за один рік. Це постійний процес", – розповів Єременко.

Як повідомляв Єременко у цьому ж інтерв’ю, завод "Френдлі Вінд Технолоджі", релокований після початку повномасшабної війни з м.Краматорськ у м.Перечин Закарпатської області, планує протягом 2025 року збільшити потужність утричі і вийти на виробництво 100 вітротурбін на рік.

Він також повідомив, що станом на зараз у роботі вже вісім із 16 вітротурбін "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт в Нижньоворітській громаді. Повністю запустити ВЕС планується протягом першого півріччя цього року. За його словами, кожна вкладена в вітроенергетичну станцію гривня дає мультипликаційний ефект під 100 грн.

На прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" наприкінці 2024 року Єременко зазначив, що у планах "Френдлі Вінд Технолоджі" та УК "Вітряні парки України" – будівництво 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті.