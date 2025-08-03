Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

"Звільнити ГАЙДАЯ Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — йдеться у розпорядженні Президента України №98/2025-рп.

Згідно з розпорядженням №99/2025-рп: "Звільнити ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області".

Відповідні розпорядження оприлюднено на офіційному вебпорталі Офісу президента України.