Інтерфакс-Україна
Події
08:31 03.08.2025

Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

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Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

"Звільнити ГАЙДАЯ Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — йдеться у розпорядженні Президента України №98/2025-рп.

Згідно з розпорядженням №99/2025-рп: "Звільнити ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області".

Відповідні розпорядження оприлюднено на офіційному вебпорталі Офісу президента України.

 

 

Теги: #звільнення #розпорядження #скандал

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