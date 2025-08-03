Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.
"Звільнити ГАЙДАЯ Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — йдеться у розпорядженні Президента України №98/2025-рп.
Згідно з розпорядженням №99/2025-рп: "Звільнити ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області".
Відповідні розпорядження оприлюднено на офіційному вебпорталі Офісу президента України.