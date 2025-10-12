Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

Кандидатура Філіпа Турека, якого нова парламентська коаліція розглядає як ймовірного міністра закордонних справ Чехії, викликала скандал через його расистські, сексистські й гомофобні висловлювання в соцмережах, повідомило Radio Prague International в суботу.

"Лідер партії ANO і ймовірний майбутній прем'єр-міністр Андрій Бабіш висловив занепокоєння з приводу повідомлень про суперечливі дописи в соціальних мережах Філіпа Турека, почесного голови руху "Автомобілісти", якого розглядають на посаду міністра закордонних справ", - сказано в повідомленні Radio Prague International.

За інформацією чеських ЗМІ, Турек неодноразово публікував у Facebook расистські, сексистські та гомофобні дописи, в тому числі з посиланнями на Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні.

Ромська організація Romea закликала Бабіша не висувати кандидатуру Турека.

"Сам Турек назвав публікацію своїх видалених дописів "безсоромною спробою дискредитації" і заявив, що вирішуватиме це питання в судовому порядку", - інформує Radio Prague International.

Бабіш заявив у суботу, що на початку наступного тижня зустрінеться з Туреком і лідером "Автомобілістів" Петром Мацінкою.

Лідер партії-переможиці парламентських виборів ANO Андрей Бабіш оголосив у соціальних мережах, що домовився з партією "Свобода і пряма демократія" (SPD) та "Автомобілістами" про склад потенційного уряду з 16 членів.

Згідно з планом, ANO отримає дев'ять місць у кабінеті, включаючи посаду прем'єр-міністра, SPD – три, а Автомобілісти – чотири. SPD також висуне кандидатуру наступного спікера Палати депутатів, йдеться у спільній заяві партій.

ANO очолить міністерства фінансів, промисловості, охорони здоров'я, праці, освіти, внутрішніх справ, регіонального розвитку та юстиції. SPD візьме на себе відповідальність за оборону, сільське господарство та транспорт, а Автомобілісти будуть курувати зовнішні справи, культуру, навколишнє середовище та нове міністерство спорту, профілактики та охорони здоров'я.

"Президент Петр Павел після зустрічі з Бабішем у четвер заявив, що призначить нового прем'єр-міністра лише після того, як 3 листопада збереться нова Палата депутатів", - повідомило Radio Prague International.

Джерело: https://english.radio.cz/babis-address-controversial-media-posts-potential-foreign-minister-nominee-8865507

https://english.radio.cz/babis-announces-16-member-cabinet-plan-spd-and-motorists-spd-head-lower-house-8865483