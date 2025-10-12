Інтерфакс-Україна
Події
04:12 12.10.2025

Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

2 хв читати

Кандидатура Філіпа Турека, якого нова парламентська коаліція розглядає як ймовірного міністра закордонних справ Чехії, викликала скандал через його расистські, сексистські й гомофобні висловлювання в соцмережах, повідомило Radio Prague International в суботу.

"Лідер партії ANO і ймовірний майбутній прем'єр-міністр Андрій Бабіш висловив занепокоєння з приводу повідомлень про суперечливі дописи в соціальних мережах Філіпа Турека, почесного голови руху "Автомобілісти", якого розглядають на посаду міністра закордонних справ", - сказано в повідомленні Radio Prague International.

За інформацією чеських ЗМІ, Турек неодноразово публікував у Facebook расистські, сексистські та гомофобні дописи, в тому числі з посиланнями на Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні.

Ромська організація Romea закликала Бабіша не висувати кандидатуру Турека.

"Сам Турек назвав публікацію своїх видалених дописів "безсоромною спробою дискредитації" і заявив, що вирішуватиме це питання в судовому порядку", - інформує Radio Prague International.

Бабіш заявив у суботу, що на початку наступного тижня зустрінеться з Туреком і лідером "Автомобілістів" Петром Мацінкою.

Лідер партії-переможиці парламентських виборів ANO Андрей Бабіш оголосив у соціальних мережах, що домовився з партією "Свобода і пряма демократія" (SPD) та "Автомобілістами" про склад потенційного уряду з 16 членів.

Згідно з планом, ANO отримає дев'ять місць у кабінеті, включаючи посаду прем'єр-міністра, SPD – три, а Автомобілісти – чотири. SPD також висуне кандидатуру наступного спікера Палати депутатів, йдеться у спільній заяві партій.

ANO очолить міністерства фінансів, промисловості, охорони здоров'я, праці, освіти, внутрішніх справ, регіонального розвитку та юстиції. SPD візьме на себе відповідальність за оборону, сільське господарство та транспорт, а Автомобілісти будуть курувати зовнішні справи, культуру, навколишнє середовище та нове міністерство спорту, профілактики та охорони здоров'я.

"Президент Петр Павел після зустрічі з Бабішем у четвер заявив, що призначить нового прем'єр-міністра лише після того, як 3 листопада збереться нова Палата депутатів", - повідомило Radio Prague International.

Джерело: https://english.radio.cz/babis-address-controversial-media-posts-potential-foreign-minister-nominee-8865507

https://english.radio.cz/babis-announces-16-member-cabinet-plan-spd-and-motorists-spd-head-lower-house-8865483

Теги: #чехія #уряд #коаліція #скандал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 10.10.2025
Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

21:33 08.10.2025
Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

21:07 08.10.2025
Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

Подружжя без дітей зможуть розлучитися онлайн в "Дії" у 2026р

11:43 08.10.2025
Український фільм "Ти - космос" здобув головну нагороду на Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії

Український фільм "Ти - космос" здобув головну нагороду на Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії

06:50 06.10.2025
Лекорню представив новий уряд Франції - ЗМІ

Лекорню представив новий уряд Франції - ЗМІ

22:15 05.10.2025
Климпуш-Цинцадзе: у парламенті Чехії може бути сформована коаліція меншості з проєвропейською орієнтацією

Климпуш-Цинцадзе: у парламенті Чехії може бути сформована коаліція меншості з проєвропейською орієнтацією

13:24 05.10.2025
Нардеп Сірко: Після перемоги партії Бабіша Україна втратила підтримку Чехії в протистоянні з РФ

Нардеп Сірко: Після перемоги партії Бабіша Україна втратила підтримку Чехії в протистоянні з РФ

13:02 05.10.2025
Нардеп Мережко: Попри перемогу популістів на парламентських виборах у Чехії, підтримка України збережеться

Нардеп Мережко: Попри перемогу популістів на парламентських виборах у Чехії, підтримка України збережеться

00:49 05.10.2025
Прем'єр Чехії Фіала визнав результат парламентських виборів та перемогу Бабіша

Прем'єр Чехії Фіала визнав результат парламентських виборів та перемогу Бабіша

23:45 04.10.2025
Україна не готова до вступу до Євросоюзу, заявив лідер чеської ANO

Україна не готова до вступу до Євросоюзу, заявив лідер чеської ANO

ВАЖЛИВЕ

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб

Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

Експрезидент США Байден проходить курс променевої терапії від раку

Семеро постраждалих внаслідок ДТП у Харківській області

Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

У Києві проходить 15-й марафон Незламності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА