Інтерфакс-Україна
Події
18:14 03.08.2025

Невідомі з битами та трубами напали на представників ТЦК на Миколаївщині

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Невідомі з битами та трубами напали на військових ТЦК у Миколаївській області, повідомляє Миколаївський обласний ТЦК та СП.

"Станом на 14:00 відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства", - ідеться в повідомленні у Facebook.

Інцидент трапився в неділю в селі Бузьке Миколаївської області.

За попередньою інформацією, повідомляють, що є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, а також зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

Джерело: https://www.facebook.com/MOTCKSP/posts/pfbid0ZEC84sRbHUou4cD8NiHknn1wry7MBVfMLxZ1pSUv3rb6VsJM7hjWGPZTu1CT8muol

Теги: #тцк #миколаїв #скандал

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