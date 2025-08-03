Невідомі з битами та трубами напали на представників ТЦК на Миколаївщині

Невідомі з битами та трубами напали на військових ТЦК у Миколаївській області, повідомляє Миколаївський обласний ТЦК та СП.

"Станом на 14:00 відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства", - ідеться в повідомленні у Facebook.

Інцидент трапився в неділю в селі Бузьке Миколаївської області.

За попередньою інформацією, повідомляють, що є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, а також зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

Джерело: https://www.facebook.com/MOTCKSP/posts/pfbid0ZEC84sRbHUou4cD8NiHknn1wry7MBVfMLxZ1pSUv3rb6VsJM7hjWGPZTu1CT8muol