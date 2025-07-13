Інтерфакс-Україна
Події
13:28 13.07.2025

Негода пошкодила склад видавництва Vivat в Харкові, відправлення інтернет-замовлень і книг до партнерів затримаються

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Негода пошкодила склад видавництва Vivat  в Харкові, відправлення інтернет-замовлень і партій книг до партнерів затримаються, повідомила гендиректорка та співвласниця видавництва Юлія Орлова.

"Учора вночі потужний ураган пройшов Харковом і зірвав частину даху нашого складу Vivat. Чимало книжок затоплено; реальний обсяг збитків зможемо назвати тільки після інвентаризації — ще треба зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можемо врятувати", - написала Орлова в мережі Facebook.

За її словами, через ці роботи відправлення інтернет-замовлень і партій новинок до партнерів затримаються. 

"Будь ласка, поставтеся з розумінням, якщо ваша посилка прибуде пізніше, ніж зазвичай. Нам треба додатковий час. Співробітники Vivat на зв’язку й оперативно надаватимуть інформацію", - додала вона.

 

Теги: #vivat #видавництво #негода

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