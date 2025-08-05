Інтерфакс-Україна
Події
10:24 05.08.2025

Україна має продовжувати санкційну політику проти російських видавництв і авторів - директорка УІК Коваль

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Україна має продовжувати санкційну політику проти російських видавництв і авторів - директорка УІК Коваль
Фото: Pixabay

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що в Україні мають бути продовжені та запроваджені нові санкції проти російських видавництв і авторів.

"Організатори зазначають: обмеження доступу російських видавців до міжнародних ярмарків залежить насамперед від офіційного застосування відповідних санкцій Україною. Що треба зробити? Насамперед в Україні мають бути продовжені та запроваджені нові санкції проти російських видавництв і авторів. Вони діяли з 2019 до 2022 року, але згодом не були продовжені", - написала Коваль в колонці для видання "Читомо", зазначив, що в майбутньому присутність російських видавців і авторів на міжнародних книжкових платформах зростатиме. 

За її словами, Рада національної безпеки та оборони (РНБО), до якої Інститут книги офіційно звертався у 2024 і 2025 роках, формально відповіла, що УІК не є суб’єктом такого звернення, а подання має надходити від Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів, Національного банку або Служби безпеки України.

"Ми неодноразово надсилали копії звернень щодо санкцій у СБУ та МКСК, але наразі відповіді немає. Коли санкції будуть накладені, тоді дипломатичними каналами можна буде звертатися до урядів інших країн і просити їх також обмежити діяльність представників РФ", - додала вона.

Серед іншого, Коваль повідомила, що УІК відмовлятиметься від участі у форматі національного стенда на міжнародних ярмарках, які приймають російські стенди, профінансовані країною-агресором (як-от у Пекіні, Нью-Делі, Каїрі, Стамбулі та деяких інших), аж поки організатори не "перейдуть на світлу сторону". 

Теги: #олександра_коваль #видавництво #уік #автори #санкції_рф

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