Arricano вважає введення санкцій проти компанії та акціонерів безпідставними, захищатиме активи в судах

Компанія Arricano Real Estate Ltd. вважає безпідставним запровадження санкцій проти компанії та її акціонерів, розглядає шляхи захисту своїх прав та активів, а також планує відновити арбітражний процес навколо столичного ТРЦ Sky Mall, повідомила пресслужба компанії.

"Останні два роки компанія та її афілійовані товариства перебували в стані боротьби за свої українські активи, яких намагалися відібрати у них під різними приводами, зокрема, шляхом відкриття кримінальних проваджень. Введення санкцій розцінюється як чергова спроба безпідставного блокування діяльності компаній групи Arricano в Україні, що матиме негативні наслідки не тільки для компаній, а й спроможності сплати податків та може призвести до скорочення робочих місць", – йдеться у заяві Arricano.

Компанія зазначила, що розглядає шляхи захисту своїх прав як в Україні, так і в юрисдикції Європейського Союзу – Міжнародному інвестиційному арбітражі.

Крім того, Arricano має намір відновити арбітражний процес щодо ТРЦ Sky Mall (Київ), який компанія призупинила під час повномасштабного вторгнення, йдеться у заяві девелопера.

"Ми продовжимо всіма можливими правовими засобами захищати власні активи в Україні. Запроваджені санкції перекреслюють всі добрі наміри Arricano Real Estate Ltd. у побудові надійного та відповідального партнерства між компанією і владою. Ми закликаємо Володимира Зеленського скасувати санкції проти компанії та її власників, і зʼясувати – хто і з яких міркувань підставляє президента та Україну загалом", – підкреслює Arricano.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 22 червня підписав указ щодо введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з російськими окупантами, серед яких – девелопер торгових центрів Arricano Real Estate PLC (Кіпр), його естонські акціонери Рауно Тедер та його батько Гіллар Тедер.

Крім того, санкції введено проти фінансового директора Arricano Лаурі Рейнберга, а також проти низки юридичних осіб, пов’язаних із девелопером та його власниками: U.A. Terra Property Management Ltd., Museo Holdings Ltd., Sunloop Co Ltd., Praxifin Holdings Ltd. та Twible Holdings Ltd. Під санкції потрапила й одна російська компанія – ТОВ "Зелене місто" та одна, зареєстрована в окупованому Сімферополі, – ТОВ "Південна галерея".

Раніше у грудні 2023 року було введено економічні санкції проти низки компаній із тимчасово окупованого Криму, які пов’язували із Arricano Real Estate РLC: ТОВ "Кедр", ТОВ "Автогруп Крим", ТОВ "Вояж Крим".

Конфлікт навколо ТРЦ Sky Mall триває з 2013 року. У 2021 році естонські акціонери Arricano Real Estate РLC надіслали президенту України та в Мін'юст повідомлення про інвестиційний спір з вимогою відшкодування $750 млн через втрату ТРЦ Sky Mall в Києві. Згідно з позицією компанії, українська влада експропріювала інвестиції, спрямовані на розвиток ТРЦ на користь третіх осіб, та порушила інші права, встановлені міжурядовою угодою від 1995 року про захист інвестицій між Україною та Естонією.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів і є одним із провідних девелоперів на ринку нерухомості України. Через свої дочірні українські компанії володіє та управляє чотирма ТЦ загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії ще належать 49,9% у київському ТРЦ Sky Mall і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об’єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.