01:37 16.12.2025

Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів

Україна розраховує, що у разі зриву переговорів із Росією Сполучені Штати посилять санкції та нададуть країні додаткову військову допомогу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він буде все відкинувати. Я думаю, що це справедливо, інакше буде запит до американців", — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що така позиція є логічним запитом України у контексті гарантій безпеки. "Якщо американці готові дати гарантію безпеки України і застосувати ці сильні гарантії, якщо Путін порушить, то скажіть мені відверто, чим це відрізняється від того, якщо Путін не хоче закінчувати", — додав президент.

