США призупинили санкції проти низки російських банків

США оголосили про тимчасове припинення дії санкцій проти кількох великих російських банків, які беруть участь у проєктах цивільної ядерної енергетики. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити операції з рядом російських банків до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов’язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 2024 року.

Таким чином, США дозволили виконувати операцію з такими банками як Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк "Відкриття", Росбанк, банк "Зеніт", Банк "Санкт-Петербург", Національний кліринговий центр, Центробанк РФ та іншими.

Також ліцензія поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше. Дозвіл стосується лише операцій для підтримки цивільної ядерної енергетики, інші фінансові операції залишаються під санкціями.