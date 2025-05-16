У київському ТРЦ "РайON" відкриється "Пузата Хата"

У травні 2025 року Arricano підписала договір оренди із "Пузатою хатою", який передбачає відкриття закладу харчування популярної української мережі у ТРЦ "РайON" на Троєщині. Новий оператор займе площу майже 800 кв. м на 2-му поверсі торговельно-розважального центру й, імовірно, стане одним із найбільш трафікогенеруючих орендарів.

Попри війну в Україні та всі поточні виклики, Arricano вдається зберігати вакантність ТРЦ "РайON" на рівні 0 % та якісно оновлювати tenant mix центру.

У першому кварталі було розширено торговельну площу магазину популярного fashion-бренду Sinsay, а також оператора з сегменту для малечі — "Дитячі Мрії". Для поціновувачів спорту у квітні відкрив свої двері магазин одного із найбільш затребуваних брендів спортивних товарів — Nike.

"Arricano продовжує підтримувати український бізнес, пропонуючи вигідні орендні умови для ведення діяльності та надаючи маркетингову підтримку і можливості для розвитку. Це перша співпраця Arricano та мережі ресторанів "Пузата Хата", яка, на моє переконання, буде успішною для обох сторін, а новий заклад української кухні вигідно розширить food-сегмент ТРЦ "РайON", — зазначила директорка департаменту торговельних площ групи компаній Arricano в Україні Олена Швець.

Наприкінці 2024 року Arricano цікавилася думкою відвідувачів центру, кого ж вони хочуть бачити серед операторів зони фудкорту ТРЦ "РайON". За результатами опитування у соцмережах ТРЦ одним із найбільш бажаних та очікуваних нових закладів став ресторан "Пузата Хата".

"Наш фокус на 2024-2025 роки — розширення мережі закладів "Пузата хата". Одна зі складових цієї стратегії — запуск нових локацій в торгових центрах для максимальної зручності наших клієнтів.

Плануємо, що наша пропозиція української кухні в демократичному ціновому сегменті доповнить та розширить гастрономічну карту закладів у ТРЦ "РайОN". Готуємось до відкриття, вже працюємо над новинками для осіннього сезону та стараємося дивувати наших гостей оновленнями як у меню, так і в інтер’єрі закладів", — зауважила CMO мережі "Пузата хата" Тетяна Яковенко.

В Arricano переконані, що новий заклад у ТРЦ "РайON" стане популярним затишним місцем на Троєщині для зустрічей, відпочинку, родинних обідів та проведення часу у колі друзів.

Відкриття ресторану української кухні "Пузата Хата" у ТРЦ "РайON" заплановане на осінь 2025 року.

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