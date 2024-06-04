Події

08:12 04.06.2024

Пожежу на складі в Деснянському районі ліквідовано

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Пожежу на складі в Деснянському районі ліквідовано

Рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні в Деснянському районі столиці, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ: рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пожежа сталася 3 червня близько 10 вечора на вул. Закревського в Деснянському районі столиці. Горіло складське приміщення.

"4 червня о 01:10 - пожежу було ліквідовано на площі 2000 кв. м", - зазначили в ДСНС.

На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 фахівців особового складу ДСНС.

Попередньо жертв і постраждалих немає

 

 

 

Теги: #склад #троєщина #пожежа

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