Інтерфакс-Україна
Події
11:12 29.01.2025

У Києві на Троєщині через падіння уламків дрона загорілася трава, пожежу локалізовано

1 хв читати

Вибух пролунав у Деснянському районі Києва в середу вранці під час повітряної тривоги, після чого на житловому масиві Троєщина загорівся трав'яний настил.

Як повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, тривогу було оголошено через загрозу російських БпЛА. Пізніше він повідомив, що було зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі.

"Пожежу на площі до 2 га локалізовано, постраждалих немає. Вдячний службам за оперативну роботу", - написав Ткаченко в телеграм.

На відео з місця інциденту, які розповсюджують у пабліках, видно, що пожежа сталася на північній околиці масиву біля недобудов та приватного сектору.

Теги: #уламки #пожежа #троєщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:45 04.05.2025
Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

21:13 04.05.2025
Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

10:47 02.05.2025
Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

13:09 26.04.2025
Рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, яку спричинили ворожі удари- ДСНС

Рятувальники загасили масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, яку спричинили ворожі удари- ДСНС

13:15 23.04.2025
У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

20:41 19.04.2025
Пожежа в Балаклійському лісництві на Харківщині збільшилася до 30 га

Пожежа в Балаклійському лісництві на Харківщині збільшилася до 30 га

13:01 19.04.2025
Пожежа пошкодила споруди українського етнографічного музею на схід від Едмонтона в Канаді – ЗМІ

Пожежа пошкодила споруди українського етнографічного музею на схід від Едмонтона в Канаді – ЗМІ

12:31 19.04.2025
В Київській області через спалювання сухої трави загинули двоє людей

В Київській області через спалювання сухої трави загинули двоє людей

17:54 18.04.2025
Під час пожежі в поїзді Суми-Київ загинув залізничник

Під час пожежі в поїзді Суми-Київ загинув залізничник

01:16 18.04.2025
Масштабну пожежу в Миколаєві внаслідок удару російського дрона ліквідовано - ДСНС

Масштабну пожежу в Миколаєві внаслідок удару російського дрона ліквідовано - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

Україна суттєво просунулись у боротьбі проти корупції - генсек ОЕСР

Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

Шмигаль: Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення війни

Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

Трамп доручив реконструювати "Алькатрас" і знову відкрити там в'язницю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА