У Києві на Троєщині через падіння уламків дрона загорілася трава, пожежу локалізовано

Вибух пролунав у Деснянському районі Києва в середу вранці під час повітряної тривоги, після чого на житловому масиві Троєщина загорівся трав'яний настил.

Як повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, тривогу було оголошено через загрозу російських БпЛА. Пізніше він повідомив, що було зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі.

"Пожежу на площі до 2 га локалізовано, постраждалих немає. Вдячний службам за оперативну роботу", - написав Ткаченко в телеграм.

На відео з місця інциденту, які розповсюджують у пабліках, видно, що пожежа сталася на північній околиці масиву біля недобудов та приватного сектору.