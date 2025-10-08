Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

Голова Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов закликав депутатів Київської міської ради не підтримувати рішення про пошук кредитора для залучення EUR1,5 млрд кредиту для будівництва метро на Троєщину, аргументувавши це застарілістю та неефективністю проєкту.

"Закликаємо депутатів Київради не голосувати за проект рішення, який дозволяє залучити кредит на 1,5 млрд євро. Ніякої процедурної потреби у ньому немає, рішення Київради потрібні лише для схвалення кредитних угод, а не для початку пошуку кредитора", – написав він у Facebook.

Бахматов зазначив, що кредит пропонується залучити під застарілий проєкт 2012 року. Він посилається на розрахунки Світового банку від 2020 року, які зазначили високу вартістю проєкту як один з ризиків його реалізації. Крім того, висока вартістю обслуговування лінії метро та потенційно низький за мірками метрополітену пасажирський потік можуть свідчити про неефективність проєкту.

"Новіші розрахунки Світового банку в 2020 році показали, що більш ефективним способом є продовження лінії Троєщинського швидкісного трамваю на правий берег до Лук’янівської. Провізної здатності трамваю буде достатньо для обслуговування прогнозного пасажиропотоку, а вартість і будівництва (400 млн євро), і експлуатації (10 млн євро на рік) буде в чотири рази меншою, ніж метро", – пояснив він.

Голова РДА також поставив під сумнів можливість отримання містом державної гарантії під такий кредит.

"Крім того, залучення кредиту в 1,5 млрд євро виглядає абсолютно нереалістично з огляду на велику дірку в державному бюджеті та, відповідно, неможливість держави надати гарантії під такий кредит, без яких МФО великі кредити містам не дають", – зазначив Бахматов.

Згідно з інформацією на сайті Київради, проєкт рішення "Про залучення коштів міжнародних фінансових організацій" міститься у порядку денному міськради на 9 жовтня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, проєктною документацією з будівництва дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина заплановано будівництво шести станцій, двох пересадочних вузлів та одного транспортно-пересадочного, а також будівництво тунелів для обороту та відстою рухомого складу. За орієнтовними розрахунками на реалізацію частини об’єкту – дільниці лінії метро – необхідно 68 млрд грн або до EUR1,5 млрд за поточним курсом.