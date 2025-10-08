Інтерфакс-Україна
Події
13:44 08.10.2025

Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

2 хв читати
Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

Голова Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов закликав депутатів Київської міської ради не підтримувати рішення про пошук кредитора для залучення EUR1,5 млрд кредиту для будівництва метро на Троєщину, аргументувавши це застарілістю та неефективністю проєкту.

"Закликаємо депутатів Київради не голосувати за проект рішення, який дозволяє залучити кредит на 1,5 млрд євро. Ніякої процедурної потреби у ньому немає, рішення Київради потрібні лише для схвалення кредитних угод, а не для початку пошуку кредитора", – написав він у Facebook.

Бахматов зазначив, що кредит пропонується залучити під застарілий проєкт 2012 року. Він посилається на розрахунки Світового банку від 2020 року, які зазначили високу вартістю проєкту як один з ризиків його реалізації. Крім того, висока вартістю обслуговування лінії метро та потенційно низький за мірками метрополітену пасажирський потік можуть свідчити про неефективність проєкту.

"Новіші розрахунки Світового банку в 2020 році показали, що більш ефективним способом є продовження лінії Троєщинського швидкісного трамваю на правий берег до Лук’янівської. Провізної здатності трамваю буде достатньо для обслуговування прогнозного пасажиропотоку, а вартість і будівництва (400 млн євро), і експлуатації (10 млн євро на рік) буде в чотири рази меншою, ніж метро", – пояснив він.

Голова РДА також поставив під сумнів можливість отримання містом державної гарантії під такий кредит.

"Крім того, залучення кредиту в 1,5 млрд євро виглядає абсолютно нереалістично з огляду на велику дірку в державному бюджеті та, відповідно, неможливість держави надати гарантії під такий кредит, без яких МФО великі кредити містам не дають", – зазначив Бахматов.

Згідно з інформацією на сайті Київради, проєкт рішення "Про залучення коштів міжнародних фінансових організацій" міститься у порядку денному міськради на 9 жовтня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, проєктною документацією з будівництва дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина заплановано будівництво шести станцій, двох пересадочних вузлів та одного транспортно-пересадочного, а також будівництво тунелів для обороту та відстою рухомого складу. За орієнтовними розрахунками на реалізацію частини об’єкту – дільниці лінії метро – необхідно 68 млрд грн або до EUR1,5 млрд за поточним курсом.

Теги: #бахматов #кредит #метро #троєщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 07.10.2025
У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

11:40 01.10.2025
Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

12:20 30.09.2025
ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

19:01 26.09.2025
Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту", він буде розбитий на транші – нардеп Підласа

Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту", він буде розбитий на транші – нардеп Підласа

19:35 24.09.2025
ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

15:15 19.09.2025
Як отримати техніку для бізнесу дійсно дешево

Як отримати техніку для бізнесу дійсно дешево

16:16 17.09.2025
Комісії Київради підтримали звернення до президента про звільнення очільника Деснянської РДА Бахматова за аморальні дії

Комісії Київради підтримали звернення до президента про звільнення очільника Деснянської РДА Бахматова за аморальні дії

15:11 16.09.2025
Роботи з будівництва 4ї лінії метро в Києві почнуться після будівництва з’їзду з нового Подільского мосту – КМДА

Роботи з будівництва 4ї лінії метро в Києві почнуться після будівництва з’їзду з нового Подільского мосту – КМДА

10:53 12.09.2025
Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

09:00 10.09.2025
Банк спростив процедуру придбання сільськогосподарської техніки аграріями

Банк спростив процедуру придбання сільськогосподарської техніки аграріями

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

Рада прийняла закон про створення НУР

Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Цивінський: проблеми в БЕБ існують і саме тому очищення інституції є моїм пріоритетом

Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

Рада не змогла призначити суддів КС

Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА