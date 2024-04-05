"Епіцентр" відкриває десятий торговельний центр у Києві

Мережа "Епіцентр" відкриває торговельний центр на Троєщинському житловому масиві на вул. Бальзака, 65/1 - він стане десятим об'єктом мережі в Києві, повідомляє пресслужба компанії.

"Попри нинішні складні часи, компанія продовжує інвестувати в розвиток мережі, тим самим активізуючи зростання української економіки та податкові надходження. Відкриття нового ТЦ "Епіцентр" у Києві дозволить створити понад 400 робочих місць, а річні відрахування до місцевих та державного бюджетів за попередніми оцінками перевищать 56 млн грн. Цьогоріч ми будемо не лише оновлювати свої торговельні центри, а й відновлювати знищені ТЦ та відкривати абсолютно нові для компанії формати", - коментує директор з роздрібної торгівлі мережі "Епіцентр" Дмитро Танько, слова якого наводить пресслужба.

Зазначається, що новий ТЦ розпочне роботу вже 6 квітня на місці колишнього гіпермаркету "Нова лінія". Після його перебудови на торговельний центр загальна площа зросла в сім разів - до 42 тис. кв. м. Торгова площа нового об'єкта становитиме близько 21 тис. кв. м, що дасть змогу відкрити в ньому всі сучасні торговельні формати мережі. Зокрема, на першому поверсі ТЦ працюватиме великий продуктовий Food Market площею 2900 кв. м, "Аптека 100+", зоомагазин Lapki, флора-центр "Букет" та вже звичні для мережі відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель. На другому поверсі відкриються "Центр Меблів" (1600 кв. м), центр техніки "ЦЕ ТЕ" (1630 кв. м), відділи електротехніки, покриттів для підлоги та сантехніки, товарів для саду та городу, а також "Галереї Деко" (1890 кв. м), Intersport (790 кв. м), E.Pic (790 кв. м) та Expert (280 кв. м).

Загальний асортимент товарів у торговельному центрі налічуватиме близько 185 тис. артикулів. Крім того, на території ТЦ працюватимуть зручні для покупців сервіси "Ключмайстер", "Дім води", відділення банку, дитяча перукарня, мережа "Мультисервіс", що надає послуги з хімчистки та ремонту одягу і взуття.

У рамках реконструкції розширено парковку (понад 350 машиномісць), обладнано підземний паркінг, який під час повітряних тривог можна буде використовувати як укриття.

На мінус першому поверсі ТЦ відкриється локація підзарядки електромобілів Е1. Користувачам буде доступне обладнання для швидкої (160 кВт) і повільної (36 кВт) зарядки та система завчасної резервації конекторів через платформу GO TO-U.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році. Свій перший гіпермаркет у Києві відкрило в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр К", що є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

ТОВ входить до ГК "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. На початок 2024 року в мережі працює 72 торговельні центри.

Попри суттєві втрати, компанія виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень, створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України). Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищує 2,8 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).