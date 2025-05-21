Інтерфакс-Україна
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12:55 21.05.2025

У ТРК "Проспект" зібрали гігантську вишиванку з кубиків Рубіка: креативна ініціатива від Arricano в межах RUBIK’S DAY

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У ТРК "Проспект" зібрали гігантську вишиванку з кубиків Рубіка: креативна ініціатива від Arricano в межах RUBIK’S DAY

17 травня в ТРК "Проспект" компанія Arricano організувала “RUBIK’S DAY & День вишиванки”, поєднавши дві, на перший погляд, різні теми — улюблену головоломку мільйонів і традиційні українські орнаменти. Результатом стала гігантська інсталяція — вишиванка з понад 1500 кубиків Рубіка, висотою 2,5 метра, яку спільно створили діти та дорослі всього за три години.

Ініціатива об’єднала людей різного віку — від 4 до 67 років — у захоплюючому творчому процесі. Учасники не лише розвивали логіку та моторику, а й занурювалися у глибини українського етнокоду, відтворюючи народні орнаменти в сучасному форматі. Над створенням інсталяції працювали під керівництвом Pixel School — партнера заходу, що спеціалізується на розвитку дітей через гру.

Крім цього, відвідувачі долучилися до майстер-класів зі збору кубика Рубіка та інших головоломок, творчих активностей та навіть мінітурніру зі спідкубінгу — збирання кубика Рубіка на швидкість. А також на активних учасників чекав розіграш призів від Pixel School та українського бренду жіночого одягу Wear Me.

 "Ми прагнули не просто залучити ком’юніті торговельного комплексу до нашого традиційного заходу до Дня вишиванки, а вирішили об’єднати дві події, аби нативно популяризувати український орнамент та залучити дітей до творчості й командної роботи в межах RUBIK’S DAY. Адже популярна головоломка — кубик Рубіка — допомагає змалку розвиватися цікаво і з користю, а також є чудовою альтернативою гаджетам", — зауважила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Вишиванка в інсталяції ТРК "Проспект" — це символ, що об'єднує покоління. А ще — це приклад того, як традиції можуть жити у сучасних форматах, викликаючи інтерес у молоді.

Подія отримала безліч позитивних відгуків від ком’юніті ТРК "Проспект", тож Arricano проведе ще один івент, присвячений улюбленій головоломці мільйонів, у своєму київському торговельно-розважальному центрі.

У неділю, 1 червня, спеціально до Дня захисту дітей Arricano організовує новий безкоштовний родинний захід та запрошує всіх охочих приєднатися до RUBIK’S DAY у ТРЦ “РайON”. Детальніше про подію вже зовсім скоро у соцмережах ТРЦ.

Партнери заходу: Pixcel — школа головоломок №1 в Україні, Wear Me.

Більше про ініціативи Arricano читайте на офіційному сайті та на Facebook-сторінці.

 

 

Теги: #rubik #проспект #arricano #pixel

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