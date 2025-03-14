ТРК "Проспект" відкрив інтерактивну виставку до дня народження Тараса Шевченка

У межах маркетингової стратегії та реалізації КСВ-напряму, ТРК "Проспект" ініціював довгострокову кампанію тематичних заходів з метою збереження, популяризації культурної спадщини як основи національної культури українського народу та об’єднання ком’юніті бренду ТРК навколо спільного духовного надбання.

12 березня ТРК "Проспект" у партнерстві з Національним музеєм Тараса Шевченка презентував спеціальний проєкт "Жіночі сенси у творчості Тараса Шевченка" — важливої події в межах довгострокової кампанії "NATIONAL CULTURE. Культурні ініціативи".

У своїх роботах Шевченко часто звертався до образу жінки, яка у його творчості символізувала силу, натхнення та духовну красу. Саме ці мотиви стали основою експозиції. Виставка об’єднує дев’ять полотен, кожне з яких розкриває різні грані жіночого образу у творчості поета: "Катерина", "Портрет Варвари Рєпніної", "Портрет Ганни Закревської", "Портрет Катерини Кейкуатової", "Портрет Агати Ускової", "Портрет Катерини Піунової", "Портрет Марії Максимович", "Портрет Ликери Полусмак", "Жінка в ліжку" ("Портрет Марії Європеус").

На урочисте відкриття інтерактивної виставки завітали студенти і викладачі Маріупольського державного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київського національного університету будівництва і архітектури, а також численні відвідувачі ТРК. Серед гостей заходу були присутні: Ірина Мельничук, деканка факультету філології та масових комунікацій Маріупольського державного університету, Людмила Білоус, завідувачка кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Тетяна Харчук, завідувачка кафедри менеджменту і економіки спорту, Факультет спорту та менеджменту Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Однією зі складових відкриття виставки став традиційний флешмоб "Шевченківська весна", який група компаній Arricano щороку проводить у 4 своїх ТРК у Києві, Запоріжжі та Кривому Розі. Усі охочі мали змогу прочитати або заспівати улюблений твір чи його уривок, написаний Тарасом Шевченком чи про Тараса Шевченка. Особливим пам’ятним символом учасника цьогорічних читань став унікальний пін, який спеціально до 211-ї річниці від Дня народження Великого Кобзаря Arricano розробила для 4 своїх ТРК. Це серія ексклюзивних поп-арт пінів "Шевченко: тренд поза часом" із його зображенням, які є не лише стильним атрибутом, а й нагадуванням про трендовість митця та актуальність його думок у всі часи.

Емоційним моментом заходу у ТРК "Проспект" стало акапельне виконання твору "Думи мої, думи мої" одним із відвідувачів торговельного комплексу, яке заворожило присутніх. Під час івенту гості декламували твори митця, багато спілкувалися, фотографувалися та насолоджувалися автентичним виступом бандуристки.

"Тарас Шевченко залишив по собі неоціненний культурний спадок, а його ідеї залишаються актуальними й сьогодні. Цією виставкою ми прагнули не лише вшанувати пам’ять поета, а й створити для відвідувачів простір для натхнення, роздумів і діалогу з мистецтвом. Завдяки проєкту кожен може по-новому відкрити для себе творчість митця, доторкнутися до його світу через інтерактивні елементи експозиції", — зазначає директорка з маркетингу групи компаній Arricano Інна Морозова.

Щоб надати гостям можливість глибше зрозуміти історію кожного витвору, ТРК "Проспект" створив спеціальні відеоекскурсії з Вірою Літовчук – шевченкознавицею, представницею Національного музею Тараса Шевченка. Відсканувавши QR-коди, відвідувачі можуть перенестися в атмосферу музейних залів та по-справжньому захопитися унікальними маловідомими фактами життя Шевченка та жінок, зображених на картинах.

Особливу увагу привертає інтерактивна локація зі збіркою "Три літа". Сенсорна тач-панель надає можливість погортати сторінки рукописів Тараса Шевченка, занурившись у його поетичний світ, а ще — спробувати розібрати його почерк, який вважається доволі непростим для читання.

"Ця виставка — не просто артпроєкт, а сучасний спосіб осмислення Шевченка. Вона дає змогу не лише побачити його твори, а й взаємодіяти з ними, що особливо важливо для молодого покоління", — підкреслює Інна Морозова.

Виставка працюватиме до 30 березня на другому поверсі ТРК "Проспект".

Партнери: Національний музей Тараса Шевченка, Маріупольський державний університет, КНУ імені Тараса Шевченка, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київський національний університет будівництва і архітектури.

Більше про проєкти групи компаній Arricano читайте на сайті та на Facebook-сторінці девелопера.