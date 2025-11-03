Інтерфакс-Україна
Події
10:31 03.11.2025

До суду скеровано обвинувальний акт у держзраді та шахрайстві щодо нардепа Шевченка

2 хв читати
До суду скеровано обвинувальний акт у держзраді та шахрайстві щодо нардепа Шевченка

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, який вчинив державну зраду та заволодів обманом коштами приватного підприємства.

"Зібрані докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення рф до України. Третій епізод – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак фабула справи вказує на те, що це Євген Шевченко.

Народний депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі. Починаючи з 2020 року він неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про "відсутність загрози нападу з території Білорусі".

Слідством встановлено, що нардеп записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам. На них він поширював російські наративи. Згодом ці матеріали поширювалися на пропагандистських ресурсах РФ, створюючи у суспільстві агресора враження, що це офіційна позиція представника української влади.

Не припинив він цієї діяльності і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

У публічних виступах він просував тези про нібито "крах української державності", втрату територій та неспроможність влади досягти миру. Також він переконував, що Україна не зможе перемогти та має йти на переговори з РФ на будь-яких умовах.

Під час слідства задокументовано, що депутат використав власні зв’язки у Білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала поставку.

Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що начебто немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб "вирішити проблему", він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн.

Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу — Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р.в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує EUR250 тис.

Народний депутат України обвинувачується у: державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України); державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України); шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.

Теги: #обвинувальний_акт #суд #шевченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 31.10.2025
Суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК

Суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК

17:39 30.10.2025
Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

14:33 30.10.2025
Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з Бахматюка 1,22 млрд грн на користь НБУ

Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з Бахматюка 1,22 млрд грн на користь НБУ

20:10 29.10.2025
У Києві передано в суд справу двох військових, які ухилялися від служби в умовах воєнного стану – прокуратура

У Києві передано в суд справу двох військових, які ухилялися від служби в умовах воєнного стану – прокуратура

18:54 29.10.2025
Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

14:58 12.09.2025
Слідство у справі нардепа Шевченка щодо шахрайства завершено

Слідство у справі нардепа Шевченка щодо шахрайства завершено

15:45 09.05.2025
Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

17:59 04.04.2025
Шевченко пов'язує свій програш у виборах у члени виконкому УЄФА з політичними мотивами – УАФ

Шевченко пов'язує свій програш у виборах у члени виконкому УЄФА з політичними мотивами – УАФ

11:54 14.03.2025
ТРК "Проспект" відкрив інтерактивну виставку до дня народження Тараса Шевченка

ТРК "Проспект" відкрив інтерактивну виставку до дня народження Тараса Шевченка

14:44 13.01.2025
Справу про хабар проти працівниці Південного кладовища Києва передано до суду

Справу про хабар проти працівниці Південного кладовища Києва передано до суду

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

ОСТАННЄ

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

Стубб запропонував провести зустріч Трампа та Путіна на саміті G20 у листопаді

Зеленський привітав військових з Днем інженерних військ України

Президент асоціації "Укравтопром" Резнік помер на 76-му році життя

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Зеленський підписав закон, який передбачає тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

Держмитслужба попередила про можливі черги на кордоні з Польщею в Ягодині та Устилузі через впровадження EES

СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

Росіяни вночі атакували Сумщину, є загиблий і постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА