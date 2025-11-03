До суду скеровано обвинувальний акт у держзраді та шахрайстві щодо нардепа Шевченка

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, який вчинив державну зраду та заволодів обманом коштами приватного підприємства.

"Зібрані докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення рф до України. Третій епізод – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак фабула справи вказує на те, що це Євген Шевченко.

Народний депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі. Починаючи з 2020 року він неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про "відсутність загрози нападу з території Білорусі".

Слідством встановлено, що нардеп записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам. На них він поширював російські наративи. Згодом ці матеріали поширювалися на пропагандистських ресурсах РФ, створюючи у суспільстві агресора враження, що це офіційна позиція представника української влади.

Не припинив він цієї діяльності і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

У публічних виступах він просував тези про нібито "крах української державності", втрату територій та неспроможність влади досягти миру. Також він переконував, що Україна не зможе перемогти та має йти на переговори з РФ на будь-яких умовах.

Під час слідства задокументовано, що депутат використав власні зв’язки у Білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала поставку.

Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що начебто немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб "вирішити проблему", він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн.

Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу — Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р.в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує EUR250 тис.

Народний депутат України обвинувачується у: державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України); державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України); шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.