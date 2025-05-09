Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

8 травня в кінотеатрі "Жовтень" відбувся допремʼєрний показ документального фільму Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів". Стрічка розкриває нові аспекти сучасної морської війни, демонструючи роль безпілотних технологій у здобутті переваги України над російським флотом.

Глядачі вперше побачили ексклюзивні кадри бойових морських дронів Magura у дії – вони знищують російські кораблі, гелікоптери та літаки. Учасники секретних операцій спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 поділилися унікальними деталями місій, які раніше залишалися таємницею.

Фільм також висвітлює розвиток українського безпілотного флоту та технологічні особливості дронів Magura, зокрема моделей V5 та V7, підкреслюючи їхній внесок у перемогу України.

Документальна стрічка є частиною циклу "Воєнна розвідка України" і створена за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій.