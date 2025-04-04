Шевченко пов'язує свій програш у виборах у члени виконкому УЄФА з політичними мотивами – УАФ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував вибори до Виконкому УЄФА, які відбулися в четвер під час 49-го конгресу організації в Белграді, повідомляє УАФ у п'ятницю.

"Ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі. У зв’язку з цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене й за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну", - цитує Шевченка у повідомленні УАФ.

Як зазначив Шевченко, "Ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти".

Шевченко отримав 15 голосів країн-асоціацій УЄФА і посів передостаннє четверте місце. На дворічній термін обрали двох нових членів – представників Іспанії та Ізраілю Абала Рафаеля Лузана та Моше Зуареса. Третє місце зайняв представник Мальти, останнє п'яте – Латвії.