Події
17:28 08.08.2025

Російські футбольні клуби отримали EUR10,8 млн з фонду "солідарності" УЄФА після вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

УЄФА виплатила російським футбольним клубам понад EUR10,8 млн у вигляді "солідарних" коштів після того, як їм було заборонено брати участь у європейських турнірах після вторгнення Кремля в Україну, пише газета The Guardian у п'ятницю.

"Виплати солідарності, як правило, надаються клубам, які не досягли достатніх результатів на національному рівні, щоб потрапити до європейських змагань. За словами УЄФА, вони призначені для "підтримки конкурентного балансу в провідних дивізіонах Європи з огляду на додаткові доходи, які деякі клуби отримують завдяки участі в європейських змаганнях", - йдеться у повідомленні.

В той же час, п'ять українських клубів не отримали подібних коштів, нібито через те, що вони знаходяться в "зоні військових дій".

Російські клуби та національна збірна країни були відсторонені від участі в міжнародних змаганнях після того, як Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Незважаючи на заборону, УЄФА виплатила російській футбольній асоціації EUR 3,3 млн солідарних платежів у 2022-23 роках, ще EUR 3,4 млн у 2023-24 роках і EUR 4,2 млн за сезон 2024-25 років. Згідно з циркулярами УЄФА, у 2021-22 роках також було виплачено EUR 6,2 млн євро. Футбольна асоціація зобов'язана передати ці гроші клубам.

Водночас 27 липня директори п'яти українських клубів написали листа президенту УЄФА, словенському юристу Александру Чеферіну, в якому поскаржилися на "надзвичайну ситуацію", в якій їхні "солідарні" виплати за 2023-24 та 2024-25 роки були затримані.

Серед постраждалих команд — "Чорноморець" і "Реал Фарма" з Одеси, "МетАЛ" із Запоріжжя, ФСК "Фенікс" із окупованого міста Маріуполь та ФК "Металіст 1925" із Харкова.

Керівники клубів написали: "В результаті нашого спілкування як з національною асоціацією, так і з представниками УЄФА, нам повідомили, що перешкодою для вищезазначених виплат є деякі абсолютно незрозумілі вимоги банку в Швейцарії, які, як стверджується, пов'язані з географічним розташуванням футбольних клубів у "зоні бойових дій"… "Зона військових операцій, а точніше зона військової агресії Росії, — це не конкретний регіон нашої країни, а вся Україна".

Представник УЄФА спочатку заявив, що вони нададуть заяву з поясненням цих платежів, але потім не надав жодної відповіді.

Теги: #війна #уєфа #виплата

