Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами озвучив двадцять пунктів проєкту мирного плану для завершення війни РФ проти України.

Першим пунктом буде перепідтверджено суверенітет України.

Другий пункт плану являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між РФ та Україною. "Зазначається, що для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення та усування конфліктів. Технічні групи узгодять всі деталі", - розповів президент.

Згідно третього пункту, Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Згідно четвертого, чисельність ЗСУ лишатиметься на рівні 800 тисяч військовослужбовців у мирний час.

У п'ятому пункті йдеться про те, що США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5 договору Альянсу.

Згідно з шостим пунктом, Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у своєму парламенті.

Сьомий пункт плану говорить про те, що Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також що Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

У восьмому пункті, за словами Зеленського, йдеться про міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер, включаючи, але не обмежуючись створенням фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та сферу штучного інтелекту. США та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації і експлуатації газової інфраструктури України, яка включає її трубопроводи і сховища. Також будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції і модернізації міст і житлових районів.

Також Україна матиме можливість визначити пріоритети розподілу своєї частки коштів на території, що перебувають під контролем України.

Згідно дев’ятого пункту, буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань.

Десятий пункт передбачає, що після укладення угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

В 11-му пункті плану Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Щодо 12-го пункту плану, за словами президента України, наразі не знайдений компроміс, оскільки у ньому йдеться мова, що Запорізька атомна електростанція в нині окупованому місті Енергодар буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ.

Згідно 13-го пункту, Україна та РФ зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Президент зазначив, що найскладнішим є 14 пункт про територій. Нині він звучить так: "в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення". Також, згідно проєкту документу, РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

Згідно 15-го пункту, після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як РФ, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

Згідно 16-го пункту РФ не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. "Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень", - розповів Зеленський, додавши, що в рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17-й передбачає, що для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Усіх військовополонених, включаючи засуджених російською системою з 2014 року та досі, буде обміняно за принципом всіх на всіх. Усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в'язнів, буде повернуто. Також будуть вжиті заходи для вирішення проблем і страждань жертв конфлікту.

Пункт 18-й передбачає, що Україна має провести вибори в країні якомога швидше після підписання угоди.

Згідно пункту 19-го, угода буде юридично обов'язковою, її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Україна, Європа, НАТО, РФ, США будуть частиною цього механізму, а за порушення будуть передбачені санкції.

У останньому, 20-му пункті йде мова про те, що повне припинення вогню негайно набуде чинності після того, як усі сторони погодяться з цією угодою.