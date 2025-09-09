Інтерфакс-Україна
Події
20:06 09.09.2025

Україна передала Єврокомісії другий внесок у межах Пакета розширення ЄС 2025 року

Фото: elements.envato.com

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України передав 8 вересня Європейській комісії другий звіт України в межах Пакета розширення ЄС 2025 року.

Як повідомляється на урядовому порталі, документ обсягом близько 800 сторінок охоплює період квітень-серпень 2025 року та містить оновлену інформацію про реформи та зміни на шляху до членства України в ЄС. Він доповнює перший звіт, поданий до Єврокомісії у квітні. Над його підготовкою працювали понад 135 державних органів.

Звіт містить детальні оновлення щодо впровадження необхідних реформ за кожним переговорним розділом шести Кластерів, а також щодо прогресу виконання рекомендацій, викладених у Звіті Єврокомісії в межах Пакета розширення 2024 року. Крім того, документ інтегрує підходи з протидії корупції та забезпечення гендерної рівності, а також містить оновлену статистику станом на 2025 рік.

"Другий внесок у межах Пакета розширення ЄС – це не лише звіт про виконану роботу, а й свідчення нашої послідовності та відданості реформам. Україна дедалі глибше інтегрує європейські стандарти у правову, економічну та інституційну систему навіть під час повномасштабної війни. Україна перебуває на завершальному етапі скринінгу та очікує відкриття переговорів за всіма шістьма Кластерами вже цього року. Цей звіт – результат спільної кропіткої роботи понад сотні державних органів, які щоденно працюють над тим, щоб наша країна стала повноправним членом ЄС. Ми вдячні Єврокомісії та партнерам за підтримку на цьому шляху", – прокоментував віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Повідомляється, що восени цього року очікується новий звіт Єврокомісії щодо прогресу України в межах Пакета розширення ЄС.

Пакет розширення ЄС (EU Enlargement Package) — це щорічний документ Європейської Комісії щодо розширення ЄС, в якому міститься оцінка прогресу кожної з країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС.

 

