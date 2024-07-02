Економіка

19:18 02.07.2024

KFC відкрив 60 ресторан в Україні

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KFC відкрив 60 ресторан в Україні

Мережа ресторанів швидкого харчування KFC відкрила в Гостомелі Київської області ювілейний 60 заклад в Україні, повідомила пресслужба мережі.

Ресторан із KFC Drive запрацював у відновленому торговельному центрі за адресою вул. Гостомельська, 1.

Бренд KFC, що належить американській компанії Yum! Brands, представлений на ринку України з 2013 року. В Україні мережу розвивають три франчайзі-оператори ресторанів громадського харчування: ТОВ "Глобальна ресторанна група - Україна", ТОВ "Тесті Фуд" і ТОВ "ДТС-Харків", офіси яких розташовані в Києві, Дніпрі та Харкові відповідно.

Yum! Brands є найбільшою у світі ресторанною компанією за кількістю підприємств - їй належать понад 55 тис. ресторанів більш ніж у 155 країнах. Три ресторанні бренди компанії - KFC, Pizza Hut і Taco Bell - є світовими лідерами в сегментах ресторанів швидкого обслуговування, що спеціалізуються відповідно на стравах з курки, піці та мексиканській кухні.

 

 

 

 

 

Теги: #ресторани #розширення #мережа

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