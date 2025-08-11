Оперативна евакуація поранених на фронті ускладнилася, слід масштабувати застосування НРК для цього – Сирський

Фото: https://www.facebook.com/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє про необхідність розширення застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з поля бою через те, що ударні дрони суттєво збільшили глибину фронту.

"За нинішніх обставин на полі бою дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації. Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та НРК", - написав Сирський у Facebook в понеділок за підсумками щомісячної наради з питань військової медицини та медичного забезпечення Збройних сил України.

Учасники наради обговорили стан спроможностей медичних підрозділів, формування та застосування окремих медичних батальйонів, укомплектованість медичних відділів.

"Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги", - наголосив головнокомандувач.

Він повідомив, що за підсумками наради визначив завдання щодо розвитку медичної служби в ЗСУ

"Головна мета – збереження життя та здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт", - наголосив Сирський.