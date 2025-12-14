Кількість поранених у Запоріжжі зросла до восьми – ОВА

Кількість поранених у Запоріжжі внаслідок ударів ворога у неділю зросла до восьми , повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Вже вісім постраждалих: люди продовжують звертатися до медиків після ворожої атаки на Запоріжжя. Мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої отримали мешканці обласного центру внаслідок ударів по місту", – написав Федоров у телеграм-каналі і додав, що всім постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше Федоров повідомляв, що серед постраждали буди дитина та співробітник ДСНС.