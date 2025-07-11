Uklon аналізує Казахстан та Пакистан для можливого розширення – CEO Гришков

Онлайн-сервіс таксі Uklon аналізує ринки Казахстану та Пакистану, на яких працює VEON – материнська компанія його нового власника "Київстар", для майбутнього розширення своїх послуг на ці країни, повідомив CEO Uklon Сергій Гришков журналістам ввечері в четвер на першому Uklon Media Day.

"Насправді в нас немає зараз прийнятого рішення по країні, в яку ми виходимо наступну. Зараз на аналізі у нас знаходиться Казахстан, Пакистан починаємо. Умовно там кейс в Албанії, який ми раніше досліджували. Ми будемо приймати рішення в цьому році щодо дії. Також зараз ми розглядаємо розширення географії в Ташкенті (де також працює VEON – ІФ-У)", - сказав CEO.

"Хто з цих країн і чи це вони будуть, покаже результат аналізу у IV кв. Тоді вже буде зрозуміло, який в нас план, будуть інвестиційні проєкти, і тоді ми вже будемо приймати фінальний варіант", - додав Гришков.

СЕО зазначив, що наразі в Uklon більше 100 тис. активних водіїв на місяць, сервіс представлений в 27 містах, в тому числі і в Буковелі. Залученість жінок-водіїв зросла з 2% до 2,6%. За місяць онлайн-сервіс виконує більше 10 млн замовлень, а сама команда налічує 800 співробітників.

За словами Гришкова, Uklon входить в топ-12 найбільших платників податків в українському IT-секторі: їх обсяг за минулий рік склав 680 млн грн.

Як повідомлялось, найбільший мобільний оператор "Київстар" на початку квітня цього року закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн. 3% корпоративних прав Uklon залишаються у власності одного зі співзасновників компанії Віталія Дятленка.

VEON окрім України, Узбекистану, Казахстану та Пакистану представлений також на ринках Бангладешу та Киргизстану.