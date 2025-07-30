Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів, термін служби за таким контрактом становитиме два роки, виплата також складе 1 млн грн.
"Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має особливі умови. Головна — це чіткий термін служби: два роки", - написав він у телеграм-каналі у середу.
Міністр зазначив, що майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.
"Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%", - уточнив Шмигаль.