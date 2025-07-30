Інтерфакс-Україна
Події
13:12 30.07.2025

Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів

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Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів, термін служби за таким контрактом становитиме два роки, виплата також складе 1 млн грн.

"Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має особливі умови. Головна — це чіткий термін служби: два роки", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Міністр зазначив, що майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

"Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%", - уточнив Шмигаль.

Теги: #розширення #шмигаль #контракт

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