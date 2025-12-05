Поліція затримала організатора підпалів ресторанів у Чернігові

Поліцейські затримали одесита, який створив групу підпалювачів і замовляв серію підпалів у Чернігові, повідомила пресслужба Головного управління поліції в Чернігівській області.

"Поліцейські встановили та затримали 38-річного мешканця Одеси, який причетний до створення міжрегіональної злочинної групи підпалювачів, які на замовлення вчиняли підпали у Чернігові. Організатору та виконавцям тяжких злочинів повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років ув’язнення", - йдеться у повідомленні на сайті поліції.

Повідомляється, що протиправну діяльність організував раніше судимий мешканець Одеси. Він залучив двох спільників, які за грошову винагороду вчиняли підпали майна громадян на замовлення. Правоохоронці з’ясували, що палії ретельно розробляли плани вчинення злочинів: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них коктейлі "Молотова" та інші запальні суміші.

У четвер, 4 грудня, за силової підтримки спецпризначенців поліцейські затримали підозрюваного.