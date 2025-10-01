Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Фото: https://kyiv.npu.gov.ua

Поліція Києва оголосила про підозру місцевому жителю, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі, повідомляє пресслужба ГУ НП у місті Києві.

Як зазначається в повідомленні, до столичної поліції надійшли повідомлення про підпали двох військових позашляховиків: Isuzu Trooper та Ford, які були припарковані на вулицях району.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, до вчинення злочинів причетний 34-річний уродженець Сімферополя, якого оперативники співробітники у співпраці з фахівцями кримінального аналізу невдовзі затримали.

"Ми з’ясували, що у 2014 році, після анексії Криму правопорушник залишився жити на тимчасово окупованій території й отримав російський паспорт. Надалі, у 2021 році він переїхав до Києва та на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Згодом, він самовільно залишив службу та у пошуках "легких" грошей вийшов на звʼязок з "куратором" з країни-агресора, який пообіцяв йому гроші за знищення військових автомобілів. Відтак, ділок придбав легкозаймисту рідину та підпалив два військові автомобілі. Наразі він перебуває під вартою".

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили фігурантові про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.