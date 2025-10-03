В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу за обвинуваченням 23-річного чоловіка, який виконав завдання псевдопрацівника СБУ і підпалив двері нібито зраднику, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 23-річного киянина, який підпалив двері квартири, виконуючи завдання фейкових працівників СБУ (ч. 2 ст. 194 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва в телеграм-каналі в п'ятницю.

Встановлено, що діючи за вказівкою особи, яка представилась працівником української спецслужби та запропонувала співпрацю, обвинувачений підпалив двері квартири, де начебто мешкає людина, що вчиняє злочини проти України.

"Відтак, використовуючи придбаний розпалювач вогню, обвинувачений облив ним двері та підпалив", - зазначається в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.