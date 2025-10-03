Інтерфакс-Україна
Події
13:32 03.10.2025

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

1 хв читати
В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу за обвинуваченням 23-річного чоловіка, який виконав завдання псевдопрацівника СБУ і підпалив двері нібито зраднику, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 23-річного киянина, який підпалив двері квартири, виконуючи завдання фейкових працівників СБУ (ч. 2 ст. 194 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва в телеграм-каналі в п'ятницю.

Встановлено, що діючи за вказівкою особи, яка представилась працівником української спецслужби та запропонувала співпрацю, обвинувачений підпалив двері квартири, де начебто мешкає людина, що вчиняє злочини проти України.

"Відтак, використовуючи придбаний розпалювач вогню, обвинувачений облив ним двері та підпалив", - зазначається в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.

Теги: #підпал #суд #прокуратура #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 03.10.2025
Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

13:23 03.10.2025
Продавчиня із Слов'янська наводила ворожі удари по лікарнях міста - СБУ

Продавчиня із Слов'янська наводила ворожі удари по лікарнях міста - СБУ

11:56 03.10.2025
Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

11:21 03.10.2025
У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

10:20 03.10.2025
Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

18:06 01.10.2025
На Житомирщині засуджено до 5 років ув’язнення військового, який організував схему незаконних виплат військовослужбовцям

На Житомирщині засуджено до 5 років ув’язнення військового, який організував схему незаконних виплат військовослужбовцям

17:59 01.10.2025
Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

17:47 01.10.2025
На Сумщині передана в суд справа місцевого жителя, який перевдягався в піксельну форму та збирав дані про ЗСУ для ворога

На Сумщині передана в суд справа місцевого жителя, який перевдягався в піксельну форму та збирав дані про ЗСУ для ворога

16:43 01.10.2025
СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

14:50 01.10.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

ВАЖЛИВЕ

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності – 110-та ОМБр

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

ОСТАННЄ

Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

На поновлювальні роботи в Одесі необхідно більше 130 млн грн - мер

Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

АМКУ розпочав розгляд справи проти 5-ти найбільших аптечних мереж

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

Інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності – 110-та ОМБр

Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині у суботу місцями сильні дощі, на високогір'ї Карпат – з мокрим снігом

Роботу низки об'єктів "ДТЕК Нафтогаз" через атаки РФ призупинено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА