Підпалювачка, яка виконувала замовлення РФ у Харкові, отримала 15 років тюрми

За матеріалами Служби безпеки (СБУ) та Національної поліції 15 років і один місяць позбавлення волі з конфіскацією майна отримала російська агентка, яка вчиняла підпали у Харкові, повідомила пресслужба СБУ.

"Основними завданнями, які перед фігуранткою ставив ворог, було знищення енергооб’єктів Укрзалізниці та цивільного транспорту. Організувавши серію підпалів, агресор сподівався розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому місті", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у середу.

За даними слідства, замовлення РФ виконувала 25-річна харків’янка, яка перебувала на іспитовому терміні за необережне нанесення тілесних ушкоджень. До уваги російських спецслужбістів жінка потрапила, коли шукала "легких заробітків" на телеграм-каналах.

Окупанти доручили їй за гроші спалити авто місцевої жительки, яке було припарковано біля багатоквартирного будинку. Пожежа повністю знищила транспортний засіб і вогонь перекинувся на сусідню машину. Згодом фігурантка отримала нове завдання: знищити релейну шафу систем сигналізації Укрзалізниці, яка знаходилася в промзоні Харкова. Для цього агентка в темну пору доби облила бензином залізничне обладнання та підпалила його.

В обох випадках фігурантка фіксувала злочини на телефонну камеру для "звітності" перед куратором. На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану та умисне знищення майна шляхом підпалу.

Оскільки зловмисниця має непогашену судимість за попередньою справою, то до її нового терміну увʼязнення суд додав ще один місяць.