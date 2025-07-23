В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру військового

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підпалити квартиру військовослужбовця в одній із багатоповерхівок Приморського району Одеси.

Як повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області, про спробу підпалу повідомила дружина військовослужбовця. Відчувши запах диму, вона самостійно загасила пожежу, не давши вогню поширитися. Ніхто не постраждав.

"Слідчі відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне пошкодження чужого майна. Поліцейські управління карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками територіального підрозділу поліції вже наступного ранку затримали зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Одеського району. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік був завербований спецслужбами рф", - вказується у повідомленні.

Встановлено, що напередодні фігурант познайомився з дівчиною через чат-бот у популярному месенджері. Вже за кілька годин після початку листування йому зателефонував невідомий, який представився співробітником однієї із силових структур. Чоловік повідомив, що його нова знайома – начебто колаборантка, яка працює на державу-агресорку.

"Не маючи жодного відношення до правоохоронного органу України, він запропонував фігуранту "викрити зрадницю", зокрема – дізнатися її адресу та підпалити вхідні двері квартири. "Зрадницю" мали затримати, а виконавець - отримати компенсацію витрат на виконання "завдання". Погодившись, зловмисник випитав у дівчини "її адресу", придбав легкозаймисту рідину, облив нею вхідні двері квартири та підпалив. Злочин зафільмував на відео для "звітності" та втік", - повідомляють правоохоронці.

Наразі відомо, що всі особи, з якими спілкувався фігурант, були учасниками єдиної ворожої схеми. А квартира, яку він підпалив та яку замовник обрав об’єктом злочинного посягання, належала родині військовослужбовця.

Жодної винагороди зловмисник за скоєне не отримав. Поліцейські затримали його в процесуальному порядку.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цей злочин 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідство триває.