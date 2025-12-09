Інтерфакс-Україна
Події
14:40 09.12.2025

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Фото: https://t.me/gunpKyiv/12106

Поліцейські Києва затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі столиці, повідомляє у вівторок відділ комунікації ГУ Національної поліції у м. Київ.

"Правоохоронці викрили 52-річного киянина, який продав мешканцеві Тернополя боєприпаси для виготовлення "сувенірів". За вчинене йому загрожує до семи років ув’язнення… У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 40-річний мешканець міста Тернополя придбав боєприпаси через оголошення на інтернет-ресурсі для подальшого виготовлення з них сувенірів. Зробивши на них гравіювання він відправив їх через поштові відправлення. Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду", - йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Тоді відправника було затримано та оголошено йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нині співробітники карного розшуку спільно з працівниками Служби безпеки України встановили продавця вибухонебезпечного товару – 52-річого киянина, який нелегально збував вибухові предмети. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси: постріл гранатомету, частини від боєприпасів та набої. Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження вилученого.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 263 КК України – носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялось, 30 жовтня у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі "Укрпошти". Тоді, під час огляду посилки стався вибух внаслідок чого постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Теги: #підпал #поліція #затримання #укрпошта

