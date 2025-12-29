"Генерал Черешня" повідомляє про кодифікацію оптоволоконних FPV-дронів для використання в СОУ

Українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" повідомила про кодифікацію лінійки оптоволоконних FPV-дронів "OPTIX" для застосування у підрозділах Сил безпеки й оборони України.

"Дрони цього типу вже використовуються більш ніж у 20 бойових підрозділах, де демонструють 82% успішних дольотів у бойових умовах. Оптоволоконний канал управління дозволяє дронам ефективно працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби та зберігаючи стабільний зв’язок на значних дистанціях", - йдеться у пресрелізі компанії, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що "OPTIX" доступний у трьох базових платформах для FPV-дронів із рамами 10, 13 та 15 дюймів. Системи комплектуються оптоволоконними котушками з дальністю 15, 20, 25, 30 та 35 кілометрів, що загалом формує понад 20 варіантів конфігурацій "дрон + котушка" залежно від бойових завдань.

Конструктивною особливістю рішення "OPTIX" є спеціальна обробка оптичного волокна – кожен міліметр волокна змащений спеціальною рідиною, яка запобігає самовільному розкрученню котушки.

Замовлення на кодифіковані оптоволоконні FPV-дрони "OPTIX" вже доступні через платформу Brave1 Market, а також, за словами виробника, найближчим часом з’являться у системі DOT-Chain Defence.

Як повідомлялось, 3 грудня українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" презентувала оновлення свого флагманського безпілотного комплексу – AIR Pro, який став відповіддю на швидку еволюцію ворожих БпЛА та потребу у збереженні технологічної переваги на полі бою.