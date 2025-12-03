"Генерал Черешня" повідомив про оновлення флагманського перехоплювача БпЛА AIR Pro

Українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" презентувала оновлення свого флагманського безпілотного комплексу – AIR Pro, який став відповіддю на швидку еволюцію ворожих БпЛА та потребу у збереженні технологічної переваги на полі бою.

"Генерал Черешня AIR Pro – це наступний крок у розвитку лінійки перехоплювачів, створений із фокусом на ще більшу швидкість та результативність у небі. Виріб уже кодифікований та допущений до експлуатації в Силах безпеки та оборони України та відсьогодні доступний на платформі Brave1 та в маркетплейсі DOT-Chain Defence… AIR Pro уже продемонстрував свою ефективність на гарячих напрямках лінії оборони", - йдеться у пресрелізі компанії.

Безпілотний комплекс створений для нейтралізації розвідувальних і ударних БпЛА противника. У контрольованому секторі комплекс здатний зменшувати активність ворожих дронів більш ніж на 80%.

AIR Pro демонструє швидкість понад 200 км/год; тривалість польоту: до 35 хв; видимість цілі в денний час: до 1 500 м; корисне навантаження: до 0,8 кг; максимальна висота польоту: 6,8 км.

Зазначається, що БпЛА може ефективно перехоплювати широкий спектр ворожих цілей, зокрема: Mavic / Autel; Привет-82 / Молнія; ZALA, Supercam, Орлани; Ланцети а також Герані та їх модифікації