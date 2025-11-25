Інтерфакс-Україна
18:26 25.11.2025

"Генерал Черешня" повідомив про успішне застосування перехоплювача БпЛА Bullet

Defence-tech компанія "Генерал Черешня" повідомляє про успішне застосування перехоплювача ударних безпілотників типу Shahed дроном-перехоплювачем Bullet.

"Українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" передала підрозділам Сил оборони сотні дронів-перехоплювачів для ураження ворожих ударних БпЛА типу Shahed... Серед переданих систем – нова модель Генерал Черешня Bullet, розроблена спеціально для швидкого перехоплення та знищення Shahed-ів. Компанія підтверджує, що вже є перші зафіксовані на відео ураження Shahed дроном Bullet у бойових умовах", - йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що наразі, перехоплювачами системи Bullet та AIR збито десятки ударних БпЛА типу Shahed.

У компанії "Генерал Черешня" зазначають, що масоване застосування дронів-перехоплювачів дозволяє створювати значно дешевший і гнучкіший рівень протидії ворожим ударним БпЛА, знімає частину навантаження з ППО та дає можливість швидко масштабувати оборонні спроможності.

"Компанія продовжує нарощувати виробництво та передавати нові партії перехоплювачів на фронт, працюючи у постійному контакті з бойовими підрозділами, щоб вдосконалювати техніку до реальних сценаріїв застосування", - наголосили зброярі.

Документ супроводжується посиланням на відповідне відео.

