Рада ЄС вперше офіційно звинуватить Росію у застосуванні хімічної зброї в Україні

Рада Європейського союзу підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні – як методу ведення війни, повідомляє "Радіо Свобода".

Як відзначається у повідомленні, чиновники ЄС посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року.

"У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар’ївка й Іллінка на Дніпропетровщині у 2024 році. Експерти наводять докази присутності слідів газу CS після російських атак: аналізи ґрунту й води, інтерв’ю з військовими, а також фото корпусів ручних гранат РГ-Во (від російського "ручная граната – вещество отравляющее"). Це гранати російського виробництва; 2024 року російський пропагандистський канал RT показав, як військові РФ використовують такі гранати", - відзначає видання.

В обґрунтуванні санкцій ЄС сказано: "З урахуванням серйозності ситуації, за відсутності достовірного пояснення від Росії у зв’язку з її широко задокументованим застосуванням засобів сльозогінної дії, а також для зміцнення глобальної заборони на використання хімічної зброї, Європейський союз закликає ОЗХЗ до своєчасної атрибуції встановленого застосування таких речовин як методу ведення війни".

До санкційного списку Євросоюзу увійдуть: Війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту Міноборони Росії, 27-й і 33-й наукові центри, пов’язані з розробкою і застосуванням хімічних агентів.