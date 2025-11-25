Інтерфакс-Україна
20:35 25.11.2025

Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в ході зустрічі Коаліції охочих заявив, що Туреччина продовжуватиме дипломатичні зусилля з метою якнайшвидшого досягнення справедливого і тривалого миру, повідомляє пресслужба президента.

"Наш президент заявив, що Туреччина продовжуватиме дипломатичні зусилля, спрямовані на сприяння безпосереднім контактам між сторонами з метою якнайшвидшого досягнення справедливого і тривалого миру. Наш президент зазначив, що безпосередні переговори між сторонами можуть відбутися в Стамбулі і що Туреччина для цього підтримує контакти з Україною та Росією", - заявив голова комунікаційного департаменту Адміністрації президента Бурханеттін Дуран.

Наголошується, що для Туреччини перемир'я, яке охоплює енергетичну та портову інфраструктуру, може стати сприятливою умовою для переговорів про укладення всеосяжного мирного договору між сторонами.

 

