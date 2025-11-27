Інтерфакс-Україна
Події
20:31 27.11.2025

Зеленський: Коли Росія хоче ще й кілометри української землі – це про довічну владу для них

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський заявив, що посягання Росії на українські землі – це не про територію для них, а про довічну владу.

"Це очевидно для всіх у світі, що в Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно й занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них якщо розвалиться – то ніхто й не помітить", - сказав він у вечірньому зверненні у четвер.

"Тому, коли вони хочуть іще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них – це про підкорення сусіднього народу, і ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення", - заявив президент.

Він наголосив, що це побачили не тільки українці, а "кожен у Європі, кожен сусід Росії – від Фінляндії до Казахстану та Японії".

Зеленський заявив, що саме український захист позицій – ключове завдання українців й усіх партнерів. "Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну", - сказав він.

 

Теги: #росія #території #президент

20:32 27.11.2025
Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

20:13 27.11.2025
Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

22:15 26.11.2025
Бригади повинні самостійно готувати поповнення до бойових дій відповідно до конкретних вимог - Паліса

20:13 26.11.2025
Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

20:35 25.11.2025
Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

19:51 25.11.2025
Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

20:34 24.11.2025
Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

13:02 24.11.2025
Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

20:23 21.11.2025
Трамп поки що не має наміру скасовувати санкції проти нафтових компаній із РФ

08:32 21.11.2025
Україна не розглядатиме питання зміни кордонів під час можливих нових переговорів із РФ — Стефанішина

