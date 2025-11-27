Зеленський: Коли Росія хоче ще й кілометри української землі – це про довічну владу для них

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посягання Росії на українські землі – це не про територію для них, а про довічну владу.

"Це очевидно для всіх у світі, що в Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно й занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них якщо розвалиться – то ніхто й не помітить", - сказав він у вечірньому зверненні у четвер.

"Тому, коли вони хочуть іще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них – це про підкорення сусіднього народу, і ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення", - заявив президент.

Він наголосив, що це побачили не тільки українці, а "кожен у Європі, кожен сусід Росії – від Фінляндії до Казахстану та Японії".

Зеленський заявив, що саме український захист позицій – ключове завдання українців й усіх партнерів. "Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну", - сказав він.