11:51 14.11.2025

ВМС України підтвердило застосування ракет "Довгий Нептун" по цілях на території РФ

Президент України Володимир Зеленський відзначив ВМС ЗС України за успішне застосування ракет "Довгий Нептун", заявили у Військово-морських силах ЗСУ.

"У відповідь на триваючий російський терор наші воїни наносять відчутних ударів по визначених цілях на російській території", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Зеленський заявив про успішне застосування "довгих нептунів" по визначених цілях на російській території, наголосивши, що українські ракети щомісяця дають більш відчутні й точні результати.

